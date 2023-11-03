الكونميبول يدين العنف قبل نهائي كأس ليبرتادوريس

وقالت الشرطة، إن قوات الأمن المحلية تدخلت بعد مشاهدة اشتباكات بين الجماهير في مهرجان المشجعين على شاطئ كوباكابانا.

وأضافت الشرطة في بيان "طوّق ضباط الشرطة المنطقة على الفور وسيطروا على الوضع بينما اقتادوا ثلاثة أشخاص: سائحين أرجنتينيين وبرازيليا إلى مركز الشرطة".

وحمّل سكان محليون السائحين الأرجنتينيين مسؤولية أعمال العنف، بينما قال مشجعو بوكا لوسائل إعلام أرجنتينية، إن أنصار فلومينيسي وصلوا إلى الشاطئ لتنفيذ هجوم منظم قبل إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وقالت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية إنه من المتوقع حضور نحو 20 ألف مشجع لفريق بوكا جونيورز المباراة النهائية على ملعب ماراكانا، غدا السبت، إذ يسعى فريقهم إلى تحقيق لقبه السابع في كأس ليبرتادوريس.

ويأمل فلومينيسي، الذي يلعب على أرضه، في إحراز لقبه القاري الأول بعد خسارته أمام ليغا دي كيتو الإكوادوري في نهائي 2008.