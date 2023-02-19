الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الدحيل ضد الريان في دوري أبطال آسيا

مشوار الفريقين

تأهل الدحيل بعد صدارته المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا برصيد 15 نقطة بعد الفوز في 5 مباريات متتالية على حساب سباهان أصفهان الإيراني وباختاكور الأوزبكي مرتين بجانب التعاون السعودي الذي خسر أمامه الدحيل.

وسجل الدحيل 17 هدفا في 6 جولات بينما استقبل الفريق 9 أهداف في مرماه.

وتأهل الريان بعد احتلال وصافة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة بعد تحقيق 4 انتصارات بعد الفوز على الشارقة الإماراتي واستقلال دوشنبه الطاجيكي والهلال السعودي، بينما خسر أمام الهلال والاستقلال وتعادل مع الشارقة.

وسجل الريان 10 أهداف في 6 جولات بينما استقبل 7 أهداف في مرماه.

وفاز الريان في آخر لقاء ضد الريان بنتيجة 3-0 يوم 8 أكتوبر الماضي في بطولة الكأس.

ولم يعرف الريان طعم الفوز في آخر 4 مواجهات ضد الدحيل منذ فوزه يوم 10 مايو 2021 في نصف نهائي كأس الأمير.

ويتصدر الدحيل ترتيب الدوري القطري برصيد 32 نقطة ويحتل الريان المركز التاسع برصيد 11 نقطة.