الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الدحيل ضد الريان في دوري أبطال آسيا
تنطلق منافسات دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا بمواجهة قطرية خالصة بين الدحيل وضيفه الريان مساء اليوم الأحد على ملعب (الثمامة) في قطر.
وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الدحيل ضد الريان في دوري أبطال آسيا، فإلى السطور القادمة:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (الثمامة) في الساعة السادسة مساء اليوم الأحد بتوقيت قطر.
وتذاع المباراة عبر قناة الكأس 5 بصوت المعلق خالد الحدي وبي إن سبورتس AFC بصوت المعلق يوسف سيف.
وتذاع المباراة أيضا عبر قناة أبوظبي الرياضية آسيا 1 بصوت المعلق محمد الشامسي وقناة SSC 1 بصوت المعلق حماد العنزي.
مشوار الفريقين
تأهل الدحيل بعد صدارته المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا برصيد 15 نقطة بعد الفوز في 5 مباريات متتالية على حساب سباهان أصفهان الإيراني وباختاكور الأوزبكي مرتين بجانب التعاون السعودي الذي خسر أمامه الدحيل.
وسجل الدحيل 17 هدفا في 6 جولات بينما استقبل الفريق 9 أهداف في مرماه.
وتأهل الريان بعد احتلال وصافة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة بعد تحقيق 4 انتصارات بعد الفوز على الشارقة الإماراتي واستقلال دوشنبه الطاجيكي والهلال السعودي، بينما خسر أمام الهلال والاستقلال وتعادل مع الشارقة.
وسجل الريان 10 أهداف في 6 جولات بينما استقبل 7 أهداف في مرماه.
وفاز الريان في آخر لقاء ضد الريان بنتيجة 3-0 يوم 8 أكتوبر الماضي في بطولة الكأس.
ولم يعرف الريان طعم الفوز في آخر 4 مواجهات ضد الدحيل منذ فوزه يوم 10 مايو 2021 في نصف نهائي كأس الأمير.
ويتصدر الدحيل ترتيب الدوري القطري برصيد 32 نقطة ويحتل الريان المركز التاسع برصيد 11 نقطة.
أوراق الريان
يبحث الريان عن مواصلة انتفاضته الآسيوية وتحقيق الفوز على حساب الدحيل واستكمال المشوار لربع النهائي.
وقال التشيلي نيكولاس كوردوفا، المدير الفني لفريق الريان، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن المواجهة صعبة وأمامه فريق قوي والجميع يعلم قدراته جيدا.
وأشار إلى أن مواجهة الدحيل في دوري الأبطال تختلف تماما عن لقاء الفريق في الدوري لأن الطموح مختلف بين البطولتين بخلاف أنها مواجهة إقصائية.
ويعتمد الريان على تشكيلة تضم حارس المرمى إيفانيلدو رودريجيز وأمامه علي مال الله ودامي تراوري وشوجو تانيجوشي وعبد الله إسماعيل في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط ستيفن نزونزي وبجواره أسامة الطيري وعبد العزيز حاتم وعلى الأطراف جايسون فارجاس وتميم منصور مع المهاجم يوهان بولي.
وقال حمزة الجمل مدرب ظفار العماني الأسبق، لـ"إرم نيوز" إن المواجهة ستكون صعبة للفريقين رغم تفوق الدحيل محليا، ولكن أجواء البطولات القارية مختلفة.
وأشار إلى أن الريان سيلعب بخبرات لاعبيه ومدربه لتحقيق نتيجة إيجابية والظهور بصورة مختلفة في لقاء دوري الأبطال، مؤكدا أن الدحيل منافس قوي ويملك عناصر مميزة خاصة المعز علي وساسي وأولونجا.
أسلحة الدحيل
يسعى الدحيل خلال مواجهة الليلة إلى ترسيخ تفوقه في مواجهة الريان وتحقيق الفوز الذي يقوده إلى ربع النهائي.
وقال الأرجنتيني هيرنان كريسبو المدير الفني لفريق الدحيل، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه يمر بفترة جيدة مع توالي الانتصارات، مؤكدا أن الدحيل يسعى لتحقيق الفوز رغم أن المباراة ليست سهلة.
وأشار إلى أنه يحترم الريان كثيرا، ولكنه يسعى لتحقيق الفوز وإثبات هوية الدحيل والتقدم في مشوار دوري الأبطال.
ويعتمد الدحيل على تشكيلة تضم حارس المرمى صلاح زكريا وأمامه الرباعي بسام الراوي ومحمد خالد النعيمي ومحمد موسى وسلطان البريك في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط فرجاني ساسي ولويس سيارا ونام تاي هي ويقود خط الهجوم عبد الرحمن محمد والمعز علي ومايكل أولونجا.