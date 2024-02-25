سر تشبيه ميسي بتايلور سويفت

قال دون غاربر، مفوض الدوري الأمريكي لكرة القدم، إن تغطية الدوري ستصبح غير جيدة إذا ركز الصحفيون فقط على ليونيل ميسي . لقد شبه الموقف بكيفية انجذاب تقارير اتحاد كرة القدم الأمريكي نحو تايلور سويفت.

وبدأ الموسم الجديد في الدوري الأمريكي، ويبدأ ميسي أول موسم كامل له كلاعب في إنتر ميامي بعد أن انضم للفريق في أغسطس الماضي.

وبدأ ميسي بلفت الانتباه من أول مباراة له مع إنتر ميامي وبالتحديد في مواجهة كروز أزول في يوليو 2023، عندما سجل ركلة حرة رائعة ليفوز فريقه بالمباراة.

وأكد مفوض الدوري الأمريكي غاربر، أنه لن يكون جيدًا للدوري إذا "سقطت" جميع التغطيات الأخرى على جانب الطريق بسبب "الهوس بميسي" هذا الموسم.