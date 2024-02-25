سر تشبيه ميسي بتايلور سويفت
قال دون غاربر، مفوض الدوري الأمريكي لكرة القدم، إن تغطية الدوري ستصبح غير جيدة إذا ركز الصحفيون فقط على ليونيل ميسي . لقد شبه الموقف بكيفية انجذاب تقارير اتحاد كرة القدم الأمريكي نحو تايلور سويفت.
وبدأ الموسم الجديد في الدوري الأمريكي، ويبدأ ميسي أول موسم كامل له كلاعب في إنتر ميامي بعد أن انضم للفريق في أغسطس الماضي.
وبدأ ميسي بلفت الانتباه من أول مباراة له مع إنتر ميامي وبالتحديد في مواجهة كروز أزول في يوليو 2023، عندما سجل ركلة حرة رائعة ليفوز فريقه بالمباراة.
وأكد مفوض الدوري الأمريكي غاربر، أنه لن يكون جيدًا للدوري إذا "سقطت" جميع التغطيات الأخرى على جانب الطريق بسبب "الهوس بميسي" هذا الموسم.
وقال غاربر في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور": "لقد ساعد ميسي في الارتقاء بهذا الدوري إلى آفاق جديدة وأعطانا زخمًا على المسار الذي تم تأسيسه في السنوات التي سبقت بناء الدوري الذي يرغب ميسي في أن يكون جزءًا منه".
وأضاف: "من السهل إلى حد ما أن يكتب الصحفيون عن ميسي - إنه مثل الكتابة عن تايلور سويفت (مغنية أمريكية)، ثمة الكثير هنا وأعتقد أن الناس بحاجة إلى التعرف علي".
وتمت مقارنة تغطية ميسي في الدوري الأمريكي لكرة القدم بالتغطية والاهتمام الذي تلقته تايلور سويفت عندما بدأت حضور مباريات اتحاد كرة القدم الأمريكي.
وبمجرد أن أصبحت علاقتها مع ترافيس كيلسي (لاعب كرة القدم الأمريكية) علنية، بدأت المغنية في الذهاب إلى مباريات كانساس سيتي تشيفز (فريق ترافيس كيلسي).
وكانت أول مباراة من أصل 13 مباراة حضرتها في سبتمبر وكان آخرها في الـ11 من فبراير في لاس فيغاس.
وبحسب "ميرور" فإنه من المؤكد أن ظهورها في كرة القدم الأمريكية عزز هذه الرياضة.