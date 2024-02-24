أول تعليق من اللاعب الذي راوغه ميسي أثناء إصابته (صورة)
علق أندرو برودي لاعب ريال سالت ليك على مراوغة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي له وهو مصاب، في الجولة الأولى من الدوري الأمريكي للمحترفين.
وأثار ميسي جدلًا بعدما راوغ أندرو برودي المصاب أثناء سقوطه أرضًا، حيث مرر ميسي الكرة من فوقه ثم سدد على المرمى.
واتهم كثيرون ميسي بالابتعاد عن الروح الرياضية؛ بسبب تصرفه تجاه اللاعب المصاب، واستكمال الهجمة خلال سقوطه.
تعليق أندرو برودي
وقال أندرو برودي إنه كان "مخروطًا على الأرض" أثناء اللقطة، ونشر اللاعب، البالغ من العمر 28 عامًا، صورة اللقطة عبر حسابه في "إنستغرام" وكتب: "لأولئك الذين يسألون، نعم كنت المخروط على الأرض هناك"، مع رمز تعبيري على شكل كف الوجه.
وحقق إنتر ميامي فوزًا بهدفين دون رد على ريال سالت ليك، ليظفر بأول 3 نقاط في الموسم، وسجل روبرت تايلور ودييغو غوميز هدفي إنتر ميامي في الدقيقتين 39 و89 على الترتيب.
وظهر ميسي ولويس سواريز للمرة الأولى معا في إنتر ميامي، وصنع ميسي الهدف الأول وسواريز الهدف الثاني.