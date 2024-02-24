أول تعليق من اللاعب الذي راوغه ميسي أثناء إصابته (صورة)

علق أندرو برودي لاعب ريال سالت ليك على مراوغة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي له وهو مصاب، في الجولة الأولى من الدوري الأمريكي للمحترفين.

وأثار ميسي جدلًا بعدما راوغ أندرو برودي المصاب أثناء سقوطه أرضًا، حيث مرر ميسي الكرة من فوقه ثم سدد على المرمى.

واتهم كثيرون ميسي بالابتعاد عن الروح الرياضية؛ بسبب تصرفه تجاه اللاعب المصاب، واستكمال الهجمة خلال سقوطه.