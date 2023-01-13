تقارير: تغيير موعد مباراتي نصف نهائي "خليجي 25"

وأشارت شبكة "بي إن سبورتس" إلى أنه سيتم تغيير موعدي مباراتي نصف نهائي خليجي 25 بإقامة مباراة البحرين وعمان، قبل مواجهة العراق وقطر.

سجل تميم منصور هدفا رائعا قبل النهاية ليقود قطر للتعادل 1-1 مع الإمارات والتأهل لنصف نهائي كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25) اليوم الجمعة.

كما تعادلت البحرين 1-1 مع الكويت، على ملعب البصرة ليحافظ المنتخب البحريني على صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد الكويت عند ثلاث نقاط.

وحلت قطر، التي تشارك بالفريق الثاني، خلف البحرين متصدرة المجموعة الثانية بسبع نقاط فيما حصدت قطر أربع نقاط وتأهلت لقبل النهائي بفارق الأهداف عن الكويت صاحبة المركز الثالث، بينما ودعت الإمارات البطولة برصيد نقطة واحدة.

وعن المجموعة الأولى تأهلت العراق وعمان ولكل منهما 7 نقاط، بينما حلت السعودية ثالثاً بـ3 نقاط واليمن في المركز الرابع بصفر نقاط.