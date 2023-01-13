خليجي 25.. البحرين وقطر يتأهلان لنصف النهائي بالتعادل أمام الكويت والإمارات

حجز منتخب البحرين تذكرة التأهل إلى نصف نهائي كأس خليجي 25، بعد تعادله الإيجابي 1-1 مع الكويت، اليوم الجمعة، في ختام مباريات دور المجموعات.

وتقدم منتخب البحرين في الدقيقة 26 عن طريق مهدي الحميدان، قبل أن يدرك شبيب الخالدي التعادل للكويت، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وضرب منتخب البحرين موعدًا مع نظيره العماني في مباراة نصف نهائي البطولة، التي ستقام يوم الإثنين المقبل.

ورفع منتخب البحرين رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما رفعت الكويت رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثالث.