خليجي 25.. البحرين وقطر يتأهلان لنصف النهائي بالتعادل أمام الكويت والإمارات
حجز منتخب البحرين تذكرة التأهل إلى نصف نهائي كأس خليجي 25، بعد تعادله الإيجابي 1-1 مع الكويت، اليوم الجمعة، في ختام مباريات دور المجموعات.
وتقدم منتخب البحرين في الدقيقة 26 عن طريق مهدي الحميدان، قبل أن يدرك شبيب الخالدي التعادل للكويت، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
وضرب منتخب البحرين موعدًا مع نظيره العماني في مباراة نصف نهائي البطولة، التي ستقام يوم الإثنين المقبل.
ورفع منتخب البحرين رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما رفعت الكويت رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثالث.
وفي المباراة الأخرى ودع منتخب الإمارات البطولة بعد التعادل الإيجابي 1/1، أمام نظيره القطري، اليوم الجمعة، في ختام دور المجموعات من منافسات بطولة كأس خليجي 25.
وخلال المباراة التي أقيمت على استاد الميناء، سجل فابيو ليما الهدف الأول لمنتخب الإمارات في الدقيقة 77 من الشوط الثاني.
وأدرك تميم منصور هدف التعادل لمنتخب قطر في الدقيقة 88.
ووضعت الإمارات أول نقطة في جعبتها لتحتل المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد قطر عند أربع نقاط وخطفت المركز الثاني لتتأهل إلى نصف النهائي.
وضربت قطر موعدًا مع العراق يوم الإثنين المقبل.
وفيما يلي ترتيب المجموعة الثانية كاملا: