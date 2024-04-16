بينها الإيقاف.. 3 عقوبات على الزمالك بسبب إخفاء الكرات

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة 3 عقوبات ضد نادي الزمالك؛ بعدما بدر من بعض أفراد الجهاز الفني خلال مواجهة غريمه التقليدي الأهلي، مساء الإثنين، في قمة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت مباراة الأهلي والزمالك في الشوط الثاني تكرار مشهد البحث عن الكرة حال خروج الكرة إلى رمية جانب أو ركلة ركنية.

وانتقد الإعلامي أحمد شوبير الواقعة، مشيرًا إلى أنها لا تليق بسمعة الكرة المصرية ولا بالدوري المصري وتاريخه الكبير.