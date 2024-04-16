بينها الإيقاف.. 3 عقوبات على الزمالك بسبب إخفاء الكرات
أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة 3 عقوبات ضد نادي الزمالك؛ بعدما بدر من بعض أفراد الجهاز الفني خلال مواجهة غريمه التقليدي الأهلي، مساء الإثنين، في قمة الدوري المصري الممتاز.
وشهدت مباراة الأهلي والزمالك في الشوط الثاني تكرار مشهد البحث عن الكرة حال خروج الكرة إلى رمية جانب أو ركلة ركنية.
وانتقد الإعلامي أحمد شوبير الواقعة، مشيرًا إلى أنها لا تليق بسمعة الكرة المصرية ولا بالدوري المصري وتاريخه الكبير.
من جانبها، قالت رابطة الدوري المصري في عقوبتها، إنه تم توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 50 ألف جنيه؛ لسحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت، وإيقاف عمرو أبو العز، مدير إدارة النادي الأبيض، لمدة مباراتين؛ وذلك بسبب سحب وإخفاء الكرات من الملعب".
وأضاف البيان: "عدم مصاحبة مصطفى حسين (ميلا) عامل فريق الزمالك في المباريات لمدة أربع مباريات؛ لتعمده سحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت".
وحسم الزمالك مباراة القمة لحسابه، بعد فوزه على الأهلي 2-1، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للمسابقة.
تقدم الزمالك عن طريق التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة 44، قبل أن يدرك أحمد عبد القادر التعادل للأهلي في الدقيقة 73، وفي الدقيقة 86 عاد الجزيري ليسجل الهدف الثاني له وللزمالك.
ورفع الزمالك رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر، بفارق الأهداف فقط خلف الأهلي صاحب المركز التاسع.