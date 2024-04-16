أين الاحترام.. هجوم ناري من شوبير على الزمالك (فيديو)

وحقق الفريق الأول بنادي الزمالك الفوز على نظيره الأهلي، 2/1 أمس الإثنين، في المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وخلال الدقائق الأخيرة كان الأهلي يحاول استدراك التعادل ولكن اختفت الكرات من الملعب.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "أتمنى حساب وعقاب نادي الزمالك بسبب إخفاء الكرات؛ لأن ما حدث بعيد عن الروح الرياضية.. نحن نلعب كرة قدم وفي النهاية نريد أن نستمتع، من يفوز نقول له مبروك ومن يخسر نقول له هارد لك".

وأضاف: "مباريات كرة القدم يتواجد بها 10 كرات كي لا يتم تضييع الوقت مثل زمان، اليوم لاعبو الأهلي كانوا يبحثون عن الكورة".

وواصل متهكما: " هي الكورة فين.. الكورة كانت في آخر الدنيا ورا ومش عارفين نحبها، ولا كأننا بنلعب في سنة 30، مدرب أحمال النادي الأهلي هو اللي رايح يجيب الكورة من ورا الجون هل ده مقبول نشوفه في مصر.. ده غير مقبول على الإطلاق".

ووجه شوبير لومه إلى الحكم الرابع كونه لم ينبه حكم الساحة إلى هذه الواقعة قائلا: "إداريي الزمالك مع أحد الأطفال كانوا يقومون بلم الكور في الشنطة، وهنا ألوم على الحكم الرابع، لأن ده دوره، كان يجب عليه أن يستدعي إبراهيم نور الدين".

واختتم: "ما حدث غير مقبول مش مقبول، في النهاية إحنا بنلعب كرة قدم وفي حاجة اسمها فير بلاي وفي حاجة اسمها احترام... الشكل وده والطريقة دي غير مقبولة، هل ستقول لي غرامة 10 آلاف جنيه و20 ألف جنيه، لا يهمني المال أنا يهمني تعليم النشء".