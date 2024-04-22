ديوكوفيتش يهزم ميسي ويتوج بجائزة لوريوس

وقال ديوكوفيتش، البالغ من العمر 36 عامًا: "يشرفني للغاية أن أفوز بجائزة لوريوس لأفضل رياضي عالمي للمرة الخامسة، أعود بالذاكرة إلى عام 2012، عندما فزت بها للمرة الأولى، حينها كنت في الرابعة والعشرين من عمري، فخور جدًا بوجودي هنا بعد مرور 12 عامًا، ما يعكس عامًا جلب لي ولجماهيري الكثير من الإثارة والنجاح".

وأضاف: "لقد كان من المثير العودة إلى أستراليا في يناير الماضي والفوز بلقبي العاشر، إنها بطولة عزيزة جدًا على قلبي، وأعادتني لمدة 12 شهرًا لا يصدق، لم يكن بإمكاني تحقيق هذا القدر من النجاح دون فريق مذهل خلفي".

وأتم لاعب التنس: "أنا والمنافسون الملهمون الذين دفعوني دائمًا لأكون أفضل نسخة من نفسي، كسب أصوات أبطالي الرياضيين هو ما يجعل هذه الجوائز مرغوبة جدًا في جميع الرياضات".

وحصد ميسي جائزة "لوريوس" لأفضل رياضي في 2000 و2022، وتقاسم واحدة منها مع سائق فورمولا 1 لويس هاميلتون.