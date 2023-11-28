غضب روي كين على مصور في مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون (فيديو)
كشف مقطع فيديو غضب روي كين أسطورة مانشستر يونايتد خلال مواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويظهر روي كين وهو يطلب من أحد مشجعي إيفرتون بالتوقف عن تصويره خلال المباراة التي فاز فيها مانشستر يونايتد 3/0 على ملعب جوديسون بارك، يوم الأحد.
ويرجع الفضل في ذلك الفوز، إلى حد كبير، إلى أليخاندرو غارناتشو الذي سجل هدفا رائعا قد يكون هدف الموسم.
وأضاف ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال الهدفين الثاني والثالث.
وكان روي كين يعمل كمحلل في قناة "سكاي سبورتس" وقال إن فريقه السابق "يستعيد قليلا من تألقه" بعد سلسلة من العروض الصعبة حتى الآن هذا الموسم.
وقد التقط أحد مشجعي إيفرتون روي كين وسط الجمهور، لكن اللاعب السابق لم يتقبل التصوير وطلب التركيز على المباراة.
ويمكن رؤية كين وهو يلوح للكاميرا، قبل أن يشير إلى أرض الملعب في إشارة إلى أن هناك مباراة جارية.
ثم يشير بعد ذلك إلى الكاميرا ويعود إلى أرض الملعب، إذ يبدو أن الإحباط يتزايد بالنسبة للأيرلندي.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" يشتهر كين بنهجه الصريح في النقد، وغالبًا ما يقول ذلك كما يراه حتى لو كان ذلك يعني أن كلماته صارمة.
وبعد المباراة، أظهر كين إشادة كبيرة بمانشستر يونايتد بشكل غير عادي، وأصر على أن الأداء يشير إلى تحرك النادي في اتجاه إيجابي مرة أخرى.
وقال كين: "يتعلق الأمر بإنتاجية لاعبيهم المهاجمين في اللحظات المهمة، مانشستر يونايتد لم يسجل ما يكفي من الأهداف هذا الموسم".
وأضاف: "كان من الجميل أن أرى ماركوس يسدد الكرة ويضربها بقوة، مانشستر يونايتد لديه القليل من غروره بالتأكيد".