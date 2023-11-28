غضب روي كين على مصور في مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون (فيديو)

وأضاف ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال الهدفين الثاني والثالث.

وكان روي كين يعمل كمحلل في قناة "سكاي سبورتس" وقال إن فريقه السابق "يستعيد قليلا من تألقه" بعد سلسلة من العروض الصعبة حتى الآن هذا الموسم.

وقد التقط أحد مشجعي إيفرتون روي كين وسط الجمهور، لكن اللاعب السابق لم يتقبل التصوير وطلب التركيز على المباراة.

ويمكن رؤية كين وهو يلوح للكاميرا، قبل أن يشير إلى أرض الملعب في إشارة إلى أن هناك مباراة جارية.

ثم يشير بعد ذلك إلى الكاميرا ويعود إلى أرض الملعب، إذ يبدو أن الإحباط يتزايد بالنسبة للأيرلندي.