موعد أول مباراة لنادي الهلال على ملعب "كينغدوم أرينا"

من المقرر أن يلعب نادي الهلال، لأول مرة، على ملعب كينغدوم أرينا في منتصف فبراير المقبل.

وقد تكون أول مباراة على ملعب "كينغدوم أرينا" أمام الرائد في الجولة الـ20 من الدوري السعودي.

ويوم الخميس، أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، منح ملعب "بوليفارد هول" إلى نادي الهلال السعودي لخوض مبارياته المقبلة عليه مقابل 40 مليون ريال سنويًّا، وتمت تسمية الملعب باسم "كينغدوم أرينا".