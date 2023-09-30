موعد أول مباراة لنادي الهلال على ملعب "كينغدوم أرينا"
من المقرر أن يلعب نادي الهلال، لأول مرة، على ملعب كينغدوم أرينا في منتصف فبراير المقبل.
وقد تكون أول مباراة على ملعب "كينغدوم أرينا" أمام الرائد في الجولة الـ20 من الدوري السعودي.
ويوم الخميس، أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، منح ملعب "بوليفارد هول" إلى نادي الهلال السعودي لخوض مبارياته المقبلة عليه مقابل 40 مليون ريال سنويًّا، وتمت تسمية الملعب باسم "كينغدوم أرينا".
وتتميز أرضية الملعب بأنها متحركة، ويتم التحكم بها بشكل أوتوماتيكي، وتبلغ مساحته 33 ألف متر مربع، وهو مخصص للفعاليات، والمعارض، والحفلات، والملاكمة، والتنس، وكرة القدم.
وتتسع مدرجات الملعب لـ26 ألف متفرج في مباريات كرة القدم، و10 آلاف متفرج في كل من التنس والملاكمة، وستقام عليه منافسات كأس موسم الرياض في يناير 2024.
وخلال منافسات الموسم الحالي لعب الهلال مرتين على استاد الملك فهد الدولي، ومرتين على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).
ويملك الهلال 20 نقطة من 8 مباريات، ويتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، ويتقدم بنقطة عن الاتحاد حامل لقب الموسم الماضي.
ومن المقرر أن يلعب الهلال مع نساجي مازاندران، يوم 3 أكتوبر، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، ثم يلعب في الدوري السعودي مع الأخدود والخليج.