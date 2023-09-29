رسميًا: "بوليفارد هول" ملعبا لنادي الهلال وتغيير اسمه إلى "Kingdom Arena"

تركي آل شيخ اجتمع اليوم الخميس مع فهد بن نافل، من أجل أن يصبح ملعب بوليفارد هول ملعبًا لنادي الهلال وتم الاتفاق رسميًا.

وأعلن تركي آل شيخ أن ملعب بوليفارد هول من نصيب نادي الهلال بشكل رسمي.

وظهر آل الشيخ برفقة فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، في مقطع فيديو عبر حسابه بموقه "إنستغرام"، وقال: "Kingdom Arena من نصيب الهلال، يالا مبروك وبعد في بطولات، وعاد محيط الرعب".

وتم تسمية ملعب الهلال الجديد باسم "Kingdom Arena".

وكشفت تقارير إعلامية أن الأمير الوليد بن طلال سيساهم بـمبلغ 25 مليون ريال سعودي لكي يتم تسمية ملعب الهلال الجديد باسم Kingdom Arena