رسميًا: "بوليفارد هول" ملعبا لنادي الهلال وتغيير اسمه إلى "Kingdom Arena"
أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، منح ملعب "بوليفارد هول" إلى نادي الهلال السعودي لخوض مبارياته المقبلة عليه مقابل 40 مليون ريال سنويا.
تركي آل شيخ اجتمع اليوم الخميس مع فهد بن نافل، من أجل أن يصبح ملعب بوليفارد هول ملعبًا لنادي الهلال وتم الاتفاق رسميًا.
وأعلن تركي آل شيخ أن ملعب بوليفارد هول من نصيب نادي الهلال بشكل رسمي.
وظهر آل الشيخ برفقة فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، في مقطع فيديو عبر حسابه بموقه "إنستغرام"، وقال: "Kingdom Arena من نصيب الهلال، يالا مبروك وبعد في بطولات، وعاد محيط الرعب".
وتم تسمية ملعب الهلال الجديد باسم "Kingdom Arena".
وكشفت تقارير إعلامية أن الأمير الوليد بن طلال سيساهم بـمبلغ 25 مليون ريال سعودي لكي يتم تسمية ملعب الهلال الجديد باسم Kingdom Arena
يذكر أن مدرجات ملعب "Kingdom Arena" تتسع لـ26 ألف متفرج في مباريات كرة القدم و10 آلاف متفرج في كل من التنس والملاكمة، وستقام عليه منافسات كأس موسم الرياض في يناير 2024.
كما أن أرضية الملعب متحركة ويتم التحكم بها بشكل أوتوماتيكي، وتبلغ مساحته 33 ألف متر مربع، وهو مخصص للفعاليات والمعارض والحفلات والملاكمة والتنس وكرة القدم.
وخلال منافسات الموسم الحالي لعب الهلال مرتين على استاد الملك فهد الدولي ومرتين على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).