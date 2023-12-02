NBA.. أورلاندو ماجيك يهزم واشنطن ويزاردز ويحقق فوزه التاسع تواليا

وفي مواجهة أخرى فاز ممفيس جريزليز 108/94 على مضيفه دالاس مافريكس بفضل 30 نقطة من لاعبه ديزموند بين الذي سجل 18 نقطة في النصف الأول من المباراة.

ومنح غرانت وليامز فريقه دالاس 16 نقطة وسيطر على ثماني كرات مرتدة بينما أضاف زميله ديريك جونز 16 نقطة وفشل كايري أيرفينغ في تسجيل أي رمية ثلاثية في خمس محاولات.

وفي مباريات أخرى الليلة الماضية فاز نيويورك نيكس خارج أرضه على تورنتو رايتورز 119/106 وفاز دنفر ناجتس على مضيفه فينكس صنز 119/111.

وفاز بوسطن سيلتيكس على أرضه 125/119 على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز.