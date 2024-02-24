ماذا قال كلوب قبل مواجهة تشيلسي في نهائي كأس الرابطة
قال المدرب الألماني يورغن كلوب، إن الفوز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية سيكون بمثابة إضافة مهمة للفصل الأخير من مسيرته مع ليفربول.
وقرر كلوب مغادرة ليفربول نهاية الموسم الحالي، وسيواجه تشيلسي على ملعب ويمبلي غدا الأحد في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.
وقال كلوب عن النهائي: "أريد الفوز يوم الأحد، لكن ليس من أجلي أو من أجل خزانة ألقابي، إنه من أجل اللاعبين والنادي والناس، هذا أهم بكثير".
وأضاف "كتبنا وما زلنا نكتب كتابا رائعا، وعندما أرحل سنغلق هذا الكتاب ونضعه على الرف ثم يكتب شخص آخر كتابا رائعا".
وتابع مدرب ليفربول: "توجد مساحة لكتابة بعض الفصول بالفعل، وهي مساحة واسعة، هل أنا غير موجود ولا أكتب السيرة الذاتية بالفعل؟ لا على الإطلاق، أحاول بنسبة 100% صنع بعض الذكريات الخاصة، بالإضافة إلى ما قمنا به".
ويعاني ليفربول من إصابة عدد من لاعبيه، ورغم ذلك يسعى الريدز للفوز بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزي للمرة العاشرة في تاريخه.
ويغيب عن ليفربول ديوغو غوتا وترينت ألكسندر-أرنولد وأليسون وكيرتس جونز، وهناك شكوك حول مشاركة محمد صلاح، وداروين نونيز، ولاعب خط الوسط دومينيك سوبوسلاي.
وكان آخر لقب لليفربول في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية موسم 2021/2022، عندما فاز بضربات الترجيح على تشيلسي (11/10) بعد التعادل السلبي.