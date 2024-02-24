ماذا قال كلوب قبل مواجهة تشيلسي في نهائي كأس الرابطة

وأضاف "كتبنا وما زلنا نكتب كتابا رائعا، وعندما أرحل سنغلق هذا الكتاب ونضعه على الرف ثم يكتب شخص آخر كتابا رائعا".

وتابع مدرب ليفربول: "توجد مساحة لكتابة بعض الفصول بالفعل، وهي مساحة واسعة، هل أنا غير موجود ولا أكتب السيرة الذاتية بالفعل؟ لا على الإطلاق، أحاول بنسبة 100% صنع بعض الذكريات الخاصة، بالإضافة إلى ما قمنا به".

ويعاني ليفربول من إصابة عدد من لاعبيه، ورغم ذلك يسعى الريدز للفوز بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزي للمرة العاشرة في تاريخه.

ويغيب عن ليفربول ديوغو غوتا وترينت ألكسندر-أرنولد وأليسون وكيرتس جونز، وهناك شكوك حول مشاركة محمد صلاح، وداروين نونيز، ولاعب خط الوسط دومينيك سوبوسلاي.

وكان آخر لقب لليفربول في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية موسم 2021/2022، عندما فاز بضربات الترجيح على تشيلسي (11/10) بعد التعادل السلبي.