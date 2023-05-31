موسيماني: تلقيت عرضا لتدريب الزمالك.. وهذا موقفي منه
كشف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي السعودي عن تلقيه عرضا لتدريب الزمالك المصري بداية من الموسم المقبل.
وقاد موسيماني، فريق أهلي جدة للتتويج ببطولة دوري يلو السعودي، والتأهل إلى دوري روشن "المحترفين" في الموسم المقبل.
وقال موسيماني في تصريحات نقلتها شبكة "بي إن سبورتس"، إنه تلقى عرضا رسميا من الزمالك، ولكنه اعتذر عن قبوله.
وشرح موسيماني سبب رفضه للعرض قائلا: "هذا التوقيت ليس مناسباً لقبول العرض".
وأوضح: "الزمالك يمر بفترة عدم استقرار ولا توجد بوادر أو ملامح لاستقرار مالي أو إداري، ومن الصعب تدريبه حاليا".
وأضاف: "ليس هذا هو السبب فقط، بل لا أريد خسارة جماهير الأهلي، التي تربطني بها علاقة وثيقة.
وعن تجربته مع الأهلي المصري قال: "لو كانت الظروف مغايرة لوددت الاستمرار مع الأهلي المصري، لكن ظروف الدوري المصري أجبرتني على عدم الاستمرار هناك".
مصيره مع أهلي جدة
وعن مصيره مع نادي الأهلي السعودي قال موسيماني: "يوجد في عقدي مع النادي بند تجديد العقد لمدة موسم، لكن إدارة النادي لم تتواصل معي بهذا الخصوص".
وأضاف: "أود البقاء مع الفريق وتحقيق إنجاز في القارة الآسيوية".
وبسؤاله عن سبب عدم احتفال اللاعبين بلقب دوري يلو قال: "كنت على علم أن إدارة النادي الأهلي السعودي أخبرت اللاعبين بعدم الاحتفال باللقب وأنا احترمت ذلك".
ورفض لاعبو الأهلي الاحتفال بلقب دوري يلو في آخر مباراة، احترامًا لمشاعر جماهيرهم.