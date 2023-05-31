موسيماني: تلقيت عرضا لتدريب الزمالك.. وهذا موقفي منه

وقاد موسيماني، فريق أهلي جدة للتتويج ببطولة دوري يلو السعودي، والتأهل إلى دوري روشن "المحترفين" في الموسم المقبل.

وقال موسيماني في تصريحات نقلتها شبكة "بي إن سبورتس"، إنه تلقى عرضا رسميا من الزمالك، ولكنه اعتذر عن قبوله.

وشرح موسيماني سبب رفضه للعرض قائلا: "هذا التوقيت ليس مناسباً لقبول العرض".

وأوضح: "الزمالك يمر بفترة عدم استقرار ولا توجد بوادر أو ملامح لاستقرار مالي أو إداري، ومن الصعب تدريبه حاليا".

وأضاف: "ليس هذا هو السبب فقط، بل لا أريد خسارة جماهير الأهلي، التي تربطني بها علاقة وثيقة.

وعن تجربته مع الأهلي المصري قال: "لو كانت الظروف مغايرة لوددت الاستمرار مع الأهلي المصري، لكن ظروف الدوري المصري أجبرتني على عدم الاستمرار هناك".