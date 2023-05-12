موسيماني يعلن رحيله عن الأهلي السعودي
أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي السعودي رحيله عن الفريق، بعدما نجح في إعادته إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتولى موسيماني قيادة تدريب الأهلي بعد أسابيع من انطلاق دوري يلو، ولمدة 8 أشهر نجح المدرب الجنوب أفريقي في تجاوز الصعاب والصعود من المركز السابع لصدارة جدول الترتيب، ومن ثم العودة إلى دوري روشن رسميًا قبل النهاية بـ5 جولات، بعد موسم واحد فقط في الدرجة الأولى.
وكتب موسيماني عبر حسابه الرسمي على تويتر: "تم إنجاز المهمة، وتم تسليم المشروع، خلال 8 أشهر في بلد جديد وقارة جديدة ودوري مختلف بالعربية يقولون خالصة".
واختتم: "شكرا جدة على تكليفي بهذه المهمة الصعبة، كل التحية".
يذكر أن بعض جماهير الأهلي صبت غضبها في وقت سابق على موسيماني؛ بسبب عدم رضاهم عن أداء الفريق تحت قيادته رغم النتائج الإيجابية.
وصعد الفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي السعودي إلى دوري روشن السعودي رسميًا.