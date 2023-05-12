موسيماني يعلن رحيله عن الأهلي السعودي

وتولى موسيماني قيادة تدريب الأهلي بعد أسابيع من انطلاق دوري يلو، ولمدة 8 أشهر نجح المدرب الجنوب أفريقي في تجاوز الصعاب والصعود من المركز السابع لصدارة جدول الترتيب، ومن ثم العودة إلى دوري روشن رسميًا قبل النهاية بـ5 جولات، بعد موسم واحد فقط في الدرجة الأولى.

وكتب موسيماني عبر حسابه الرسمي على تويتر: "تم إنجاز المهمة، وتم تسليم المشروع، خلال 8 أشهر في بلد جديد وقارة جديدة ودوري مختلف بالعربية يقولون خالصة".

واختتم: "شكرا جدة على تكليفي بهذه المهمة الصعبة، كل التحية".