"زيزو" يرد على تقارير رغبته في الرحيل عن نادي الزمالك
حرص أحمد سيد "زيزو"، لاعب نادي الزمالك، على الرد على التقارير التي أشارت إلى رغبته في الرحيل عن الفريق في الميركاتو الحالي.
وكان نادي الزمالك قد أعلن في بيان رسمي رفضه عرضًا من نادي الشباب السعودي للحصول على خدمات "زيزو".
وقال "زيزو" في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بتطبيق "إنستغرام": "للتوضيح ولحق جماهير الزمالك عليّ، أولًا كل الشكر على الحب من جماهير نادي الزمالك العظيمة الداعمة للنادي بشكل عام ولزيزو بشكل خاص".
وأضاف: "كل ما أثير الأيام الماضية بشأن رغبتي في الرحيل عن نادي الزمالك ما هو إلا اجتهادات من السوشيال الميديا والله أعلم من كان مصدرها".
وتابع: "رغبتي كانت وستظل دائمًا مصلحة نادي الزمالك وجماهيره وإذا كانت رغبة جماهير نادي الزمالك وإدارة النادي هي انتقالي لأي نادٍ والاستفادة المادية أو أيًا كان السبب سأكون أنا أول داعم لهذا القرار".
وأوضح: "لكن رغبتي كانت وستظل هي البقاء في نادي الزمالك أكبر وقت ممكن لمساعدة الفريق في أوقاته الصعبة قبل أوقات الفرح".
وأكمل: "يجب أن تتكاتف جماهير نادي الزمالك مع اللاعبين الذين تحملوا ما لم يقدر عليه بشر. يجب أن تعلم جماهير نادي الزمالك أن لاعبي الفريق يتحملون جزءًا من الموسم الماضي ولكن بلاعبين آخرين لكن الوضع أكثر سوءًا".
واختتم بيانه: "تعودت أن أكون صريحًا وأن أتقي الله في كل كلمه وكل موقف مهما كانت العواقب، ما مضى فهو ماضٍ ويجب أن نتكاتف من أجل كيان كبير اسمه نادي الزمالك".
يذكر أن زيزو شارك مع الزمالك في تحقيق الفوز ببطولتي الدوري في نسختين متتاليتين.
وقام مجلس إدارة نادي الزمالك بتسليم استقالته الجماعية بشكل رسمي إلى الجهة الإدارية، يوم الأحد، وتقديمها بخطاب رسمي موجه إلى مديرية الشباب والرياضة في الجيزة، وذلك بعد استيفاء جميع التوقيعات.