"زيزو" يرد على تقارير رغبته في الرحيل عن نادي الزمالك

حرص أحمد سيد "زيزو"، لاعب نادي الزمالك، على الرد على التقارير التي أشارت إلى رغبته في الرحيل عن الفريق في الميركاتو الحالي.

وكان نادي الزمالك قد أعلن في بيان رسمي رفضه عرضًا من نادي الشباب السعودي للحصول على خدمات "زيزو".

وقال "زيزو" في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بتطبيق "إنستغرام": "‏للتوضيح ولحق جماهير الزمالك عليّ، أولًا كل الشكر على الحب من جماهير نادي الزمالك العظيمة الداعمة للنادي بشكل عام ولزيزو بشكل خاص".

وأضاف: "كل ما أثير الأيام الماضية بشأن رغبتي في الرحيل عن نادي الزمالك ما هو إلا اجتهادات من السوشيال الميديا والله أعلم من كان مصدرها".