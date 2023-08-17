رغم إعلان الزمالك رفض الصفقة.. زيزو قريب من الانتقال إلى الشباب
كشف الإعلامي المصري هاني حتحوت، عن اقتراب أحمد مصطفى زيزو لاعب نادي الزمالك المصري من الانتقال إلى نادي الشباب السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
كان نادي الشباب أرسل خطابًا رسميًّا إلى الزمالك يطلب من خلاله التعاقد مع اللاعب بمبلغ يقدَّر بـخمسة ملايين دولار أمريكي.
أعلن نادي الزمالك أمس الأربعاء رفض انتقال زيزو إلى الشباب باعتباره أهم عناصر الفريق الأبيض خلال المواسم الثلاثة الأخيرة.
وفقد الزمالك عددًا كبيرًا من نجوم الفريق خلال السنوات الأخيرة؛ ما تسبب في تراجع نتائج الفريق الذي لم يحقق أي لقب هذا الموسم، كما غادر دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات الموسم الماضي.
وغرَّد حتحوت عبر منصة "إكس" :" رغم إعلان الزمالك رفضه بيع زيزو، فالأقرب هو رحيله إلى الشباب.
اجتماعات متواصلة ستتم اليوم، واللاعب وُعِد بتفهم وجهة نظره، بل وأكد مسؤول أن (العقود قد تُصاغ اليوم).
وتابع :" فك القيد، مستحقات اللاعبين، وصفقات جديدة.. ثلاث أولويات يتعامل فيها الزمالك بأموال الصفقة حال إتمامها".
وتلقى الزمالك إخطارين من الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنع الفريق من قيد اللاعبين الجدد بسبب مستحقات متأخرة لأندية سبورتنغ لشبونة البرتغالي ووادي دجلة ولاعب الفريق السابق الغاني أتشيمبونع.
ويمر الزمالك بضائقة مالية خانقة أثرت على جميع فرق النادي في كافة الألعاب.
ولم يبرم الفريق الأبيض أي صفقة حتى الآن لتدعيم الفريق الموسم القادم بسبب غلق باب القيد وعدم وجود أموال لإبرام تعاقدات جديدة على الرغم من طلب المدرب الكولومبي أوسوريو 4 لاعبين جدد.