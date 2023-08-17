رغم إعلان الزمالك رفض الصفقة.. زيزو قريب من الانتقال إلى الشباب

أعلن نادي الزمالك أمس الأربعاء رفض انتقال زيزو إلى الشباب باعتباره أهم عناصر الفريق الأبيض خلال المواسم الثلاثة الأخيرة.

وفقد الزمالك عددًا كبيرًا من نجوم الفريق خلال السنوات الأخيرة؛ ما تسبب في تراجع نتائج الفريق الذي لم يحقق أي لقب هذا الموسم، كما غادر دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات الموسم الماضي.

وغرَّد حتحوت عبر منصة "إكس" :" رغم إعلان الزمالك رفضه بيع زيزو، فالأقرب هو رحيله إلى الشباب.

اجتماعات متواصلة ستتم اليوم، واللاعب وُعِد بتفهم وجهة نظره، بل وأكد مسؤول أن (العقود قد تُصاغ اليوم).

وتابع :" فك القيد، مستحقات اللاعبين، وصفقات جديدة.. ثلاث أولويات يتعامل فيها الزمالك بأموال الصفقة حال إتمامها".