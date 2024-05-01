بلجيكا تفقد خدمات كورتوا في بطولة أمم أوروبا 2024
تأكد غياب تيبو كورتوا حارس مرمى بلجيكا عن منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024 بعدما أبعدته الإصابة عن الملاعب خلال أغلب فترات الموسم الحالي.
ولم يلعب كورتوا (31 عاما) هذا الموسم مع فريقه ريال مدريد الإسباني أو مع منتخب بليجيكا بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في أغسطس 2023 وتمزق في الغضروف المفصلي في مارس أذار الماضي قبل أن يتأكد غيابه عن أمم أوروبا وفق ما أكده مدرب المنتخب البلجيكي دومينيكو تيديسكو الثلاثاء.
وقال كورتوا في ديسمبر الماضي إنه لن يكون جاهزا بدنيا للمشاركة في البطولة المقامة في ألمانيا، لكن تعافيه السريع في مارس منح جرعة أمل لمشجعي منتخب "الشياطين" قبل أن يأتي خبر عدم مشاركته رسميا في المسابقة.
وأعلن تيديسكو في تصريحات لمجلة "كيكر" الألمانية أن كورتوا، الذي خاض 102 مباراة دولية، لن يكون ضمن تشكيلته في النهائيات، مضيفا أنه رشح كوين كاستيلس حارس مرمى فولسبورغ الألماني ليكون خياره الأول في البطولة مضيفا: "تركيزنا منصب على اللاعبين الجاهزين بدنيا".
وتستهل بلجيكا مشوارها في أمم أوروبا 2024، بملاقاة سلوفاكيا في 17 يونيو المقبل قبل مواجهة رومانيا وأوكرانيا وذلك ضمن منافسات المجموعة الخامسة.