بلجيكا تفقد خدمات كورتوا في بطولة أمم أوروبا 2024

وقال كورتوا في ديسمبر الماضي إنه لن يكون جاهزا بدنيا للمشاركة في البطولة المقامة في ألمانيا، لكن تعافيه السريع في مارس منح جرعة أمل لمشجعي منتخب "الشياطين" قبل أن يأتي خبر عدم مشاركته رسميا في المسابقة.

وأعلن تيديسكو في تصريحات لمجلة "كيكر" الألمانية أن كورتوا، الذي خاض 102 مباراة دولية، لن يكون ضمن تشكيلته في النهائيات، مضيفا أنه رشح كوين كاستيلس حارس مرمى فولسبورغ الألماني ليكون خياره الأول في البطولة مضيفا: "تركيزنا منصب على اللاعبين الجاهزين بدنيا".

وتستهل بلجيكا مشوارها في أمم أوروبا 2024، بملاقاة سلوفاكيا في 17 يونيو المقبل قبل مواجهة رومانيا وأوكرانيا وذلك ضمن منافسات المجموعة الخامسة.