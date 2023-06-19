صحيفة: برناردو سيلفا وغوندوغان ولوكاكو على رأس قائمة تعاقدات الهلال السعودي

وفجرت صحيفة "الرياضية" السعودية مفاجأة بأن برناردو سيلفا نجم فريق مانشستر سيتي يأتي على رأس أولويات نادي الهلال في سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

ووفقًا للصحيفة فإن فريق التفاوض السعودي، يسعى إلى سرعة توقيع لاعب نجم لصالح نادي الهلال، بعد فشلهم في الاتفاق مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، قبل النظر في الملفات الأخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن "المفاوض السعودي" بدأ في مفاوضات جادة لضم الألماني إلكاي غوندوغان، والبلجيكي روميلو لوكاكو، إضافة إلى سيلفا لاستقطابهم لنادي الهلال، فيما أنهت إدارة النادي العاصمي الاتفاق مع السنغالي المخضرم كاليدو كوليبالي، مدافع تشيلسي الإنجليزي، دون تدخل من فريق المفاوضين.

وكانت مصادر مقربة من غوندوغان قالت إنه يريد الذهاب إلى برشلونة ولكن لم يصله أي عرض، مشيرة إلى أنه سيبقى مع فرقة الإسباني بيب غوارديولا أو الذهاب للهلال.