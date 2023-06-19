صحيفة: برناردو سيلفا وغوندوغان ولوكاكو على رأس قائمة تعاقدات الهلال السعودي
دخل نادي الهلال السعودي في مفاوضات جادة مع الثلاثي النجم البرتغالي الدولي برناردو سيلفا، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، والألماني إلكاي غوندوغان، والبلجيكي روميلو لوكاكو، للتوقيع معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ولم يعلن الهلال حتى الآن التعاقد مع أي لاعب خلال سوق الانتقالات الحالي.
وفجرت صحيفة "الرياضية" السعودية مفاجأة بأن برناردو سيلفا نجم فريق مانشستر سيتي يأتي على رأس أولويات نادي الهلال في سوق الانتقالات الصيفية الحالي.
ووفقًا للصحيفة فإن فريق التفاوض السعودي، يسعى إلى سرعة توقيع لاعب نجم لصالح نادي الهلال، بعد فشلهم في الاتفاق مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، قبل النظر في الملفات الأخرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن "المفاوض السعودي" بدأ في مفاوضات جادة لضم الألماني إلكاي غوندوغان، والبلجيكي روميلو لوكاكو، إضافة إلى سيلفا لاستقطابهم لنادي الهلال، فيما أنهت إدارة النادي العاصمي الاتفاق مع السنغالي المخضرم كاليدو كوليبالي، مدافع تشيلسي الإنجليزي، دون تدخل من فريق المفاوضين.
وكانت مصادر مقربة من غوندوغان قالت إنه يريد الذهاب إلى برشلونة ولكن لم يصله أي عرض، مشيرة إلى أنه سيبقى مع فرقة الإسباني بيب غوارديولا أو الذهاب للهلال.
يذكر أن الهلال أعلن رسميًا رحيل المهاجم النيجيري أودوين إيغالو، والأرجنتيني لوسيانو فييتو.
فيما لم تتضح الصورة بشكل كامل، حول بقية اللاعبين الأجانب وهم الكوري غانغ هيون، ولاعب الوسط الكولومبي غوستافو كويلار، والبرازيلي ميشيل ديلغادو، والمالي موسى ماريغا، إضافة إلى العائد من الإعارة، البرازيلي ماتيوس بيريرا.
ونادي الهلال بلا مدرب حاليا حيث رحل عنه المدرب الأرجنتيني رامون دياز.
وحاول الهلال، الذي بلغ نهائي كأس العالم للأندية، التعاقد مع ليونيل ميسي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان لكن النجم الأرجنتيني الفائز بكأس العالم انضم إلى إنتر ميامي الأمريكي.
وأصبح الدوري السعودي جاذباً لنجوم كبار، حيث انضم كريستيانو رونالدو للنصر في نهاية العام الماضي، كما تعاقد مؤخراً نادي الاتحاد بطل السعودية مع كريم بنزيما قادماً من ريال مدريد.