رسميًا.. كهربا يعلن انتهاء أزمته مع نادي الزمالك

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد وقّع عقوبة على محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، غرامة بمبلغ قدره 2 مليون دولار، بالإضافة إلى فائدة بنسبة 5٪ سنويًا، اعتبارًا من 20 يونيو 2019 حتى تاريخ السداد الفعل.

وفسخ "كهربا" تعاقده من طرف واحد مع نادي الزمالك، ومن ثم انتقل إلى نادي أفيش البرتغالي، ومنه انتقل إلى الأهلي.

وكان اللاعب صاحب الـ28 عامًا مهددا بالإيقاف بعدما رحل عن الزمالك رغم ارتباطه بعقد معه في صيف 2019 وانتقل إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي قبل الانضمام لاحقا إلى الأهلي.

وصدّقت محكمة التحكيم الرياضية على القرار، قبل أن يصدر الفيفا قرارا بإيقاف اللاعب يوم 11 يونيو 2022 لعدم سداد الغرامة لصالح الزمالك.

وفي أغسطس الماضي منحت لجنة الانضباط في الفيفا كهربا مهلة جديدة لمدة شهرين لسداد الغرامة قبل أن يتقدم اللاعب باستئناف جديد.