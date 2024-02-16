رسميا.. إقالة كلينسمان من تدريب كوريا الجنوبية

أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إقالة الألماني يورغن كلينسمان مدرب المنتخب الأول من منصبه.

وجاءت إقالة كلينسمان بعد خروج المنتخب الكوري الجنوبي من نصف نهائي كأس آسيا 2023 بالخسارة 0/2 أمام الأردن، وسط انتقادات لأسلوبه في إدارة شؤون المنتخب.

وأوصت لجنة المنتخب الوطني وهي هيئة استشارية تابعة للاتحاد المحلي للعبة الشعبية بإقالة كلينسمان أمس الخميس، بينما تحدث هوانغبو كوان المدير الفني للاتحاد عن وجود "أسباب كثيرة" تدعو للشك في قدرته على الاستمرار في قيادة الفريق.

وبعد خروج كوريا الجنوبية من كأس آسيا دعا مشجعون وسياسيون لإقالة كلينسمان البالغ من العمر 59 عاما بعد فشل الفريق في سعيه للفوز باللقب القاري للمرة الأولى منذ 64 عاما.