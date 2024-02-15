سببان وراء توصية من "مسؤولين كبار" بإقالة كلينسمان من تدريب كوريا الجنوبية
غادر منتخب كوريا الجنوبية بطولة كأس آسيا 2023 في قطر من نصف النهائي
أوصى مسؤولون كبار في الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم اليوم الخميس، بإقالة مدرب المنتخب الوطني الأول للبلاد الألماني يورغن كلينسمان من منصبه، بعد الأداء الضعيف الذي قدمه الفريق في نهائيات بطولة كأس آسيا، والجدل الذي أثير حول قيادته للفريق.
وجاءت التوصية عقب تقارير إعلامية تحدثت عن حدوث مشادة بين قائد المنتخب سون هيونغ-مين ولاعب الوسط لي كانغ-إن؛ ما تسبب في انتقادات جماهيرية لأسلوب المدرب الألماني في إدارة الفريق.
وغادر منتخب كوريا الجنوبية بطولة كأس آسيا 2023 في قطر من نصف النهائي أمام الأردن.