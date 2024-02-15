سببان وراء توصية من "مسؤولين كبار" بإقالة كلينسمان من تدريب كوريا الجنوبية

أوصى مسؤولون كبار في الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم اليوم الخميس، بإقالة مدرب المنتخب الوطني الأول للبلاد الألماني يورغن كلينسمان من منصبه، بعد الأداء الضعيف الذي قدمه الفريق في نهائيات بطولة كأس آسيا، والجدل الذي أثير حول قيادته للفريق.