صدمة لنادي الهلال بشأن مدة غياب ميتروفيتش

تلقى نادي الهلال السعودي صدمة بشأن مدة الغياب المتوقعة للصربي ألكسندر ميتروفيتش، لاعب الفريق، والذي تعرض للإصابة في مواجهة الشباب، مساء السبت، بالدوري السعودي.

والتقى الهلال أمام الشباب في الديربي الذي احتضنه ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالأسبوع الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل ميتروفيتش هدفين، ليضع الهلال في المقدمة، بعدما كان متأخرا في النتيجة بهدف مبكر.

لكن ميتروفيتش تعرض للإصابة ولم يتمكن من استكمال المباراة، ليتم استبداله في الدقيقة الـ34 ويشارك صالح الشهري بدلا منه.

وشوهد صاحب الـ29 عاما وهو يتألم على مستوى العضلة الخلفية.