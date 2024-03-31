صدمة لنادي الهلال بشأن مدة غياب ميتروفيتش
تلقى نادي الهلال السعودي صدمة بشأن مدة الغياب المتوقعة للصربي ألكسندر ميتروفيتش، لاعب الفريق، والذي تعرض للإصابة في مواجهة الشباب، مساء السبت، بالدوري السعودي.
والتقى الهلال أمام الشباب في الديربي الذي احتضنه ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالأسبوع الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وسجل ميتروفيتش هدفين، ليضع الهلال في المقدمة، بعدما كان متأخرا في النتيجة بهدف مبكر.
لكن ميتروفيتش تعرض للإصابة ولم يتمكن من استكمال المباراة، ليتم استبداله في الدقيقة الـ34 ويشارك صالح الشهري بدلا منه.
وشوهد صاحب الـ29 عاما وهو يتألم على مستوى العضلة الخلفية.
وأثار ميتروفيتش بذلك قلق الهلال قبل مواجهة النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم 8 إبريل المقبل، ثم العين الإماراتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وقال الدكتور أيمن عبدالله الحماد، المتخصص في علاج وتأهيل الإصابات الرياضية، في تصريحات تلفزيونية: "إصابات العضلة الخلفية والتمزقات تؤلم اللاعب حتى نفسيا، وواضح إنها تمزق في العضلة الخلفية وهي عضلة مهمة جدا ويحتاجها للاعب لكي تكون بكامل جاهزيتها، وتوجد 3 درجات مختلفة من شدة الإصابة، وغالبا التمزق الذي شاهدنها هو من الدرجة الثانية".
وأضاف: "نحن نتحدث عن لاعب محترف وغالبا برنامج التأهيل يدخل في 6 مراحل، والمدة المتوقعة لغيابه ستكون لمدة شهر ونصف الشهر، ولكن الإصابة حال كانت عند التصاق الوتر بالعظم نتوقع الغياب أكثر، والمشكلة إن اللاعب لو تعجل في العودة للملعب وأصيب مرة ثانية حينها سيغيب أكثر من 3 أشهر، بالتالي لا ننصح في استعجال اللاعب للعودة ولا بد من تجهيزه بشكل بدني عالي، ويمكن خلال 25 يوما نراه يتدرب في الملعب ولكن لا بد من خوضه التجهيزات الكاملة، وأتمنى من الكادر الطبي للهلال يراعي الأحمال التدريية للاعبين في الفترة الحالية في ظل ضغط المباريات".
وقد يمثل غياب ميتروفيتش عن الهلال في المواجهات المرتقبة المقبلة ضربة كبيرة، خاصةً أنه أحد أهم الأسلحة التي يعتمد عليها المدرب البرتغالي جورجي جيسوس في الخط الهجومي، خاصةً بعدما وصل إلى 22 هدفا في 22 مباراة لعبها بدوري روشن هذا الموسم.
ورفع الهلال رصيده إلى 71 نقطة في الصدارة من 25 مباراة.