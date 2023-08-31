كشف تفاصيل جديدة في وفاة براي وايت

قالت صحيفة "ميرور" إن المزيد من التفاصيل ظهرت حول وفاة براي وايت نجم WWE، بعد وفاته المفاجئة الأسبوع الماضي عن 36 عامًا.

وبحسب الصحيفة فقد تم الكشف عن وفاة براي وايت أثناء نومه لعدم وجود جهاز مزيل الرجفان معه.

وكان الأطباء نصحوا وايت في السابق بارتداء جهاز خارجي لإزالة رجفان القلب في حالة الطوارئ بعد قلق صحي تعرَّض له في وقت سابق من العام.