كشف تفاصيل جديدة في وفاة براي وايت
قالت صحيفة "ميرور" إن المزيد من التفاصيل ظهرت حول وفاة براي وايت نجم WWE، بعد وفاته المفاجئة الأسبوع الماضي عن 36 عامًا.
وبحسب الصحيفة فقد تم الكشف عن وفاة براي وايت أثناء نومه لعدم وجود جهاز مزيل الرجفان معه.
وكان الأطباء نصحوا وايت في السابق بارتداء جهاز خارجي لإزالة رجفان القلب في حالة الطوارئ بعد قلق صحي تعرَّض له في وقت سابق من العام.
وذهب براي وايت، واسمه الحقيقي ويندهام روتوندا، ليأخذ قيلولة بعد ظهر يوم الخميس الماضي عندما شعرت صديقته، مذيعة WWE السابقة جوسيان أوفرمان، بالقلق.
ثم تم العثور على وايت في سريره، لا يتنفس، وقد تحول جسمه إلى اللون الأزرق.
ووصلت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث وأجرت الإنعاش القلبي الرئوي، ولكن تم إعلان وفاة وايت نجم WWE لاحقًا في المستشفى.
وفقًا للصحيفة فقد تحدثت الشرطة مع عائلة وايت، التي أكدت إصابته بفيروس كورونا في وقت سابق من هذا العام.
وبحسب ما ورد كان وايت يعاني من "جزء سفلي ضعيف من قلبه".
وكان المصارع أيضًا في المستشفى قبل أسبوع بسبب مشكلة في القلب، وتحدث مع الطبيب صباح وفاته المأساوية.
واشتهر بطل WWE السابق بإبداعه ومهاراته الترويجية، إذ كان مصارعًا من الجيل الثالث باعتباره حفيد بلاك جاك موليجان وابن مايك روتوندا، المعروف باسم الحلقة إيروين آر شيستر.
وفي الأسابيع القليلة الماضية توفي المصارعان براي وايت وتيري فانك.