جون سينا يكشف موعد اعتزاله عالم المصارعة

أكد جون سينا على خطط اعتزاله مع اقتراب مسيرته في اتحاد المصارعة WWE من مراحلها الأخيرة.

ويعتبر "سينا" واحدًا من أكثر نجوم WWE شهرة على الإطلاق، حيث حقق أكبر عدد مشاركات في بطولات العالم على مر تاريخه، حيث فاز بـ16 بطولة.

ومنذ ظهوره للمرة الأولى في عام 2002، خاض العديد من المنافسات، وظل شخصية مميزة على مدار 22 عامًا قضاها في عالم المصارعة الحرة.

وشوهد "سينا" آخر مرة في منافسات WWE خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث ظهر في عرض Crown Jewel بالسعودية وخسر أمام سولو سيكوا، الذي تورط في صراع عائلة بلودلاين مع كودي رودس وسيث رولينز في الأشهر الأخيرة.

ورغم اعتياد الجماهير على غياب "سينا" لفترة، فإنه لن يطول الوقت حتى يعتزل نهائيًّا، إذ كشف المصارع المخضرم أنه لم يتبقَّ له سوى بضع سنوات كمصارع.