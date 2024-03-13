جون سينا يكشف موعد اعتزاله عالم المصارعة
أكد جون سينا على خطط اعتزاله مع اقتراب مسيرته في اتحاد المصارعة WWE من مراحلها الأخيرة.
ويعتبر "سينا" واحدًا من أكثر نجوم WWE شهرة على الإطلاق، حيث حقق أكبر عدد مشاركات في بطولات العالم على مر تاريخه، حيث فاز بـ16 بطولة.
ومنذ ظهوره للمرة الأولى في عام 2002، خاض العديد من المنافسات، وظل شخصية مميزة على مدار 22 عامًا قضاها في عالم المصارعة الحرة.
وشوهد "سينا" آخر مرة في منافسات WWE خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث ظهر في عرض Crown Jewel بالسعودية وخسر أمام سولو سيكوا، الذي تورط في صراع عائلة بلودلاين مع كودي رودس وسيث رولينز في الأشهر الأخيرة.
ورغم اعتياد الجماهير على غياب "سينا" لفترة، فإنه لن يطول الوقت حتى يعتزل نهائيًّا، إذ كشف المصارع المخضرم أنه لم يتبقَّ له سوى بضع سنوات كمصارع.
وقال سينا مؤخرًا عبر صحيفة "ذا ريسلينغ أوبزيرفر": "أتعلم، 50 عامًا هي خطي النهائي الذي لن أتجاوزه، أود أن أحاول الاعتزال قبل ذلك، ولكن في سن الخمسين، سأقوم فقط بالتغريد، (مع السلامة، إلى اللقاء). هذا كل شيء، أنا بخير".
وأضاف: "لقد كنت مندفعًا للغاية لدرجة أن اتحاد المصارعة العالمي كان شغفي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أنا ممتن للغاية، لكنني تطورت وهناك العديد من المجالات الأخرى التي تثير فضولي في الحياة، لذلك أريد فقط أن أحاول القيام بما أستطيع في تلك المجالات".
وكشف سينا، البالغ من العمر 46 عامًا، في وقت سابق من هذا العام أنه يريد إنهاء مسيرته قبل عيد ميلاده الخمسين، ويبدو أن مشاركته الأخيرة في الاتحاد لم تغيّر رأيه.
وظهر سينا بشكل متقطع في اتحاد المصارعة الترفيهية العالمية خلال إضرابات هوليوود العام الماضي، واختتم مسيرته بنزاله أمام سيكوا، ويأمل المعجبون أن يفوز بلقبه العالمي السابع عشر قبل نهاية مسيرته.
ريسلمانيا
ولا يزال دور "سينا" في عرض ريسلمانيا الشهر المقبل غير واضح، إذ ألمح المصارع المخضرم إلى دور محتمل في مقابلات إعلامية حديثة.
من غير المحتمل أن يخوض سينا، الذي ظهر عاريًا في حفل توزيع جوائز الأوسكار نهاية الأسبوع، أي مباراة، رغم أنه قد يظهر كضيف أو مضيف في فيلادلفيا.
وفقًا لمجلة Wrestling Observer، فمن المحتمل أن يقوم سينا بشيء "ممتع، قصير، لا ينسى وذي مغزى" إذا ظهر بالفعل في العرض الذي سيصعد فيه رومان رينز وكودي رودز إلى الحدث الرئيس.