بسبب مشاركة الأهلي بكأس العالم للأندية.. تأجيل نهائي كأس مصر إلى أجل غير مسمى

وجاء تأجيل المباراة النهائية بين الأهلي وبيراميدز بسبب مشاركة الأول في كأس العالم للأندية 2022، التي تحتضنها المملكة المغربية خلال الفترة من 1-11 الشهر المقبل.

وقال عامر حسين عضو اتحاد الكرة المصري والمشرف على المسابقات في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري، اليوم الثلاثاء: "سيتم الإعلان عن الموعد الجديد لنهائي كأس مصر، مع المؤجلات الخاصة بالنادي الأهلي، لارتباطه بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سيواجه فريق أوكلاند سيتي يوم الأول من فبراير".