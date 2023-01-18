بسبب مشاركة الأهلي بكأس العالم للأندية.. تأجيل نهائي كأس مصر إلى أجل غير مسمى
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل نهائي كأس مصر، الذي يجمع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، ونظيره بيراميدز، المقرر له 3 فبراير المقبل، إلى إجل غير مسمى.
وجاء تأجيل المباراة النهائية بين الأهلي وبيراميدز بسبب مشاركة الأول في كأس العالم للأندية 2022، التي تحتضنها المملكة المغربية خلال الفترة من 1-11 الشهر المقبل.
وقال عامر حسين عضو اتحاد الكرة المصري والمشرف على المسابقات في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري، اليوم الثلاثاء: "سيتم الإعلان عن الموعد الجديد لنهائي كأس مصر، مع المؤجلات الخاصة بالنادي الأهلي، لارتباطه بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سيواجه فريق أوكلاند سيتي يوم الأول من فبراير".
وسجل محمود عبد المنعم "كهربا" هدفًا وصنع هدفين آخرين في الشوط الأول مع عودته للأهلي بعد غياب طويل دام 15 شهرا ليهزم سموحة 3-1، اليوم الثلاثاء، ويضرب موعدًا في نهائي كأس مصر لكرة القدم مع بيراميدز الذي أطاح بالزمالك حامل اللقب.
وتقررت إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2023 في المغرب، خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل، بمشاركة الهلال السعودي، والأهلي المصري، والوداد المغربي.
ويحتضن المغرب كأس العالم للأندية للمرة الثالثة بعد نسخ 2013 و2014 والتي توجا بلقبهما بايرن ميونخ وريال مدريد.
ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام الزمالك في الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري على استاد القاهرة يوم السبت المقبل.