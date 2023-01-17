الأهلي يصعق سموحة ويتأهل لملاقاة بيراميدز في نهائي كأس مصر
حقق الأهلي فوزا ثمينا على حساب نظيره سموحة، بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في إستاد القاهرة، في دور نصف نهائي كأس مصر، ليتأهل الفريق الأحمر بذلك إلى النهائي لملاقاة بيراميدز، الذي فاز أمس على الزمالك بركلات الترجيح، في نهائي المسابقة.
وجاء الهدف الأول للأهلي في الدقيقة الثامنة من زمن الشوط الأول، بعد عرضية من الجبهة اليمنى من محمود عبد المنعم كهربا أخطأ الهاني سليمان حارس سموحة في تقديرها ومرت منه لتصل إلى أحمد عبد القادر الذي وضعها في الشباك، ثم أحرز حمدي فتحي لاعب الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 11، من عمر المباراة.
وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 36 بعد تمريرة رائعة من حسين الشحات وصلت إلى كهربا الذي سدد الكرة بطريقة رائعة سكنت شباك الحارس عمر صلاح.
بينما سجل حسام حسن هدف سموحة الوحيد في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.
وشارك كهربا أساسيًا أمام سموحة في نصف نهائي كأس مصر، بعدما تلقى الأهلي خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يؤكد انتهاء عقوبة إيقاف اللاعب يوم 11 يناير الحالي.
وكهربا سجل أول هدف له، منذ أن هز الشباك مع فريقه السابق هاتاي سبور التركي أمام جيرسونسبور يوم 22 مايو الماضي بالجولة الأخيرة للدوري التركي.
وتعرض كهربا للإيقاف لمدة 6 أشهر بسبب عدم سداده غرامة مالية مستحقة لفريقه السابق الزمالك قدرها مليونا دولار ونسبة الفوائد منذ شهر يونيو 2019 لكسر عقده مع الفريق الأبيض.
ولم يسجل كهربا بقميص الأهلي منذ سجل يوم 23 أكتوبر2021 في مرمى الحرس الوطني بطل النيجر بدوري أبطال أفريقيا.
وأحرز كهربا 18 هدفًا بقميص الأهلي الذي انضم إليه في شهر يناير 2020.
ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام الزمالك في الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري على إستاد القاهرة يوم السبت المقبل.
وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، أعلنت موعد نهائي كأس مصر، على أن يكون يوم الجمعة الموافق 3 فبراير المقبل.
ولكن من المؤكد أنه سيتم تغيير موعد نهائي كأس مصر، حتى شهر مارس المقبل، نظرا لارتباط الأهلي بالسفر إلى المغرب، للمشاركة في كأس العالم للأندية، فبراير 2023.