الأهلي يصعق سموحة ويتأهل لملاقاة بيراميدز في نهائي كأس مصر

حقق الأهلي فوزا ثمينا على حساب نظيره سموحة، بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في إستاد القاهرة، في دور نصف نهائي كأس مصر، ليتأهل الفريق الأحمر بذلك إلى النهائي لملاقاة بيراميدز، الذي فاز أمس على الزمالك بركلات الترجيح، في نهائي المسابقة.

وجاء الهدف الأول للأهلي في الدقيقة الثامنة من زمن الشوط الأول، بعد عرضية من الجبهة اليمنى من محمود عبد المنعم كهربا أخطأ الهاني سليمان حارس سموحة في تقديرها ومرت منه لتصل إلى أحمد عبد القادر الذي وضعها في الشباك، ثم أحرز حمدي فتحي لاعب الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 11، من عمر المباراة.

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 36 بعد تمريرة رائعة من حسين الشحات وصلت إلى كهربا الذي سدد الكرة بطريقة رائعة سكنت شباك الحارس عمر صلاح.

بينما سجل حسام حسن هدف سموحة الوحيد في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.