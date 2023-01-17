بعد غياب 479 يومًا.. "كهربا" يسجل ويصنع في مباراة الأهلي ضد سموحة بكأس مصر (فيديو)

سجل محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الأهلي المصري، هدفًا رائعًا في شباك نظيره سموحة، بالمواجهة التي تجمعهما، مساء الثلاثاء، في نصف نهائي كأس مصر لموسم 2021-2022.

وعاد كهربا للمشاركة مع الفريق الأحمر بعد فترة غياب وصلت إلى 479 يومًا، بسبب العقوبة المفروضة عليه من "فيفا".

وارتكب الهاني سليمان، حارس مرمى سموحة، أخطاء كارثية في بداية المباراة، حيث أخطأ في التعامل مع كرة عرضية مررها "كهربا" في الدقيقة الثامنة لتمر من بين قدميه ليتابعها اللاعب أحمد عبد القادر في المرمى مسجلًا هدف التقدم.