بعد غياب 479 يومًا.. "كهربا" يسجل ويصنع في مباراة الأهلي ضد سموحة بكأس مصر (فيديو)
سجل محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الأهلي المصري، هدفًا رائعًا في شباك نظيره سموحة، بالمواجهة التي تجمعهما، مساء الثلاثاء، في نصف نهائي كأس مصر لموسم 2021-2022.
وعاد كهربا للمشاركة مع الفريق الأحمر بعد فترة غياب وصلت إلى 479 يومًا، بسبب العقوبة المفروضة عليه من "فيفا".
وارتكب الهاني سليمان، حارس مرمى سموحة، أخطاء كارثية في بداية المباراة، حيث أخطأ في التعامل مع كرة عرضية مررها "كهربا" في الدقيقة الثامنة لتمر من بين قدميه ليتابعها اللاعب أحمد عبد القادر في المرمى مسجلًا هدف التقدم.
وأضاف الأهلي الهدف الثاني من تسديدة للاعب حمدي فتحي في الدقيقة 11، حيث أخطأ الهاني أيضًا في التعامل معها بعدما مرت الكرة تحت يديه.
واستبدل سموحة بحارسه بعد مرور ربع ساعة الحارس البديل عمر صلاح.
ليسجل كهربا الهدف الثالث بعد متابعته للكرة بشكل رائع في الدقيقة 36.
ونال محمود كهربا استقبالا حافلا من جماهير الأهلي بعد مشاركته للمرة الأولى بعد انتهاء عقوبة إيقافه لعدم سداده غرامة فريقه السابق الزمالك المقررة بمليوني دولار بجانب نسبة الفوائد (5%) من شهر يونيو 2019.
وكان الأهلي قد تأهل للدور نصف النهائي بعد فوزه على المقاولون العرب 4 - 3 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
وعلى الجانب الآخر، وصل الفريق السكندري إلى دور نصف النهائي بعد تخطي عقبة منتخب السويس في ربع النهائي بهدفين دون رد.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أقر بأحقية مشاركة كهربا في مباريات الأهلي بداية من مواجهة سموحة في الكأس.
وسيلعب الفائز من المباراة ضد بيراميدز في النهائي، بعد أن حقق الأخير الفوز على الزمالك بركلات الترجيح.
ويسعى الأهلي للوصول إلى المباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي.
ويعد الأهلي صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة برصيد 37 مرة وبفارق 9 بطولات عن الزمالك صاحب المركز الثاني في عدد مرات التتويج.