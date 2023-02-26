صديق رونالدو.. النصر مهتم بالتعاقد مع كارلو بنسوليو حارس يوفنتوس

وكارلو بنسوليو لا يشارك بصورة أساسية مع يوفنتوس وينتهي تعاقده مع البيانكونيري في يونيو المقبل.

وكانت تقارير قد تحدثت عن أن مسؤولي النصر لا ينوون الاستعانة بالحارس الأرجنتيني أغوستين روسي لعدم قناعتهم بمستواه الفني.

ويبلغ كارلو بنسوليو من العمر 32 عاما وسبق أن لعب لأندية يوفنتوس وفيتشينزا ولاتينا وبيسكارا ومودينا.

ولم يلعب بنسوليو ولو دقيقة واحدة مع يوفنتوس هذا الموسم، علما أن مجموع مباريات مع الفريق يبلغ 5 مباريات فقط تلقى فيها 5 أهداف وحافظ على نظارة الشباك مرة وحيدة.