صديق رونالدو.. النصر مهتم بالتعاقد مع كارلو بنسوليو حارس يوفنتوس
كشف صحيفة "توتو ميركاتو ويب" عن رغبة مسؤولي نادي النصر السعودي في التعاقد مع حارس أجنبي جديد عوضا عن الحارس الأرجنتيني أغوستين روسي.
وقالت الصحيفة إن مسؤولي النصر يستهدفون التعاقد مع الحارس كارلو بنسوليو من يوفنتوس.
وأوضحت أن كارلو بنسوليو هو أحد الأصدقاء المقربين من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وذكرت الصحيفة أن رونالدو ربما يكون هو من اقترح التعاقد مع كارلو بنسوليو بحكم الصداقة بينهما.
وكارلو بنسوليو لا يشارك بصورة أساسية مع يوفنتوس وينتهي تعاقده مع البيانكونيري في يونيو المقبل.
وكانت تقارير قد تحدثت عن أن مسؤولي النصر لا ينوون الاستعانة بالحارس الأرجنتيني أغوستين روسي لعدم قناعتهم بمستواه الفني.
ويبلغ كارلو بنسوليو من العمر 32 عاما وسبق أن لعب لأندية يوفنتوس وفيتشينزا ولاتينا وبيسكارا ومودينا.
ولم يلعب بنسوليو ولو دقيقة واحدة مع يوفنتوس هذا الموسم، علما أن مجموع مباريات مع الفريق يبلغ 5 مباريات فقط تلقى فيها 5 أهداف وحافظ على نظارة الشباك مرة وحيدة.