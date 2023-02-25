كريستيانو رونالدو يتقدم بقوة في ترتيب هدافي الدوري السعودي

تقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، بشكل مميز في جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما سجل "هاتريك" لفريقه في شباك ضمك، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، بالجولة الـ18 لدوري روشن السعودي.

وجاءت ثلاثية رونالدو في الدقائق 18 و23 و44، على الترتيب.

ووصل رصيد رونالدو في ترتيب هدافي الدوري السعودي إلى 8 أهداف ليتقدم للمركز الرابع في القائمة، التي يتصدرها زميله البرازيلي تاليسكا، والغائب عن المباراة بسبب الإصابة، وفي المركز الثاني يأتي كارلوس أبريليو لاعب الشباب، برصيد 12 نقطة، ثم المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم نادي الاتحاد، برصيد 11 هدفا.