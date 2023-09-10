فان غال: ستكون "معجزة" إذا تمكنت من الذهاب للمرحاض بمفردي مرة أخرى

قال المدرب الهولندي لويس فان غال إنه سيكتشف ما إذا كانت عملية السرطان، التي أجراها مؤخرًا، ناجحة في علاج حالته عندما يذهب لإجراء فحص طبي.

وصدم فان غال العالم الرياضي، عندما كشف أنه كان يعاني من سرطان البروستاتا في الفترة التي سبقت نهائيات كأس العالم في قطر العام الماضي.

وأوضح فان غال، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد وبرشلونة وبايرن ميونخ وأياكس أمستردام وألكمار، أنه تم إجراء 25 علاجًا إشعاعيًا لسرطان البروستاتا.