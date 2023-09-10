فان غال: ستكون "معجزة" إذا تمكنت من الذهاب للمرحاض بمفردي مرة أخرى
قال المدرب الهولندي لويس فان غال إنه سيكتشف ما إذا كانت عملية السرطان، التي أجراها مؤخرًا، ناجحة في علاج حالته عندما يذهب لإجراء فحص طبي.
وصدم فان غال العالم الرياضي، عندما كشف أنه كان يعاني من سرطان البروستاتا في الفترة التي سبقت نهائيات كأس العالم في قطر العام الماضي.
وأوضح فان غال، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد وبرشلونة وبايرن ميونخ وأياكس أمستردام وألكمار، أنه تم إجراء 25 علاجًا إشعاعيًا لسرطان البروستاتا.
وأوضح فان غال، البالغ من العمر 72 عامًا، أن الآثار الجسدية المؤسفة للمرض والعلاجات الطبية اللاحقة تعني أنه يحتاج إلى المساعدة عند الذهاب إلى المرحاض، وأصر على أنها ستكون "معجزة" إذا تمكن من الاعتماد على نفسه مرة أخرى.
وأشار فان غال إلى أنه سيكتشف ما إذا كانت الجراحة الأخيرة ناجحة عندما يعود إلى المستشفى يوم الثلاثاء 19 سبتمبر.
وقال فان غال: "كيف حالي؟" حسنًا، لقد أجريت عملية جراحية منذ أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".
وأضاف: "لقد حاولوا ترتيب كل شيء، ولن أتعبكم بالتفاصيل أكثر، ولكن علينا الآن أن ننتظر ونرى".
وأتم: "في 19 سبتمبر، يجب أن أعود مرة أخرى وبعد ذلك سيتم تحديد كل شيء، وعقب ذلك يمكن أن تحدث معجزة لأكون قادرا على الذهاب إلى المرحاض بنفسي مرة أخرى".
واستقال فان غال من تدريب منتخب هولندا للمرة الثانية بعد كأس العالم 2022، عقب الخسارة بضربات الترجيح من الأرجنتين في ربع النهائي.
ومنذ ذلك الحين تولى رونالد كومان مسؤولية تدريب هولندا مجددًا.