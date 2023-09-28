رفض طلب الزمالك بخصوص مباراة المقاولون وعقوبات على أمين عمر

وما زاد الجدل حول الحكم أمين عمر اعترافه لتقنية الفيديو أن جزءًا من الكرة كان على خط منطقة الجزاء، قبل أن يقرر عدم احتسابها.

رفض رابطة الأندية

وقال إسلام صادق: "أؤكد رسميًّا رفض رابطة الأندية طلب الزمالك بإعادة المباراة".

ونقل إسلام صادق عن مسؤول في رابطة الأندية أن المباراة لن تعاد لأن الحكم لم يعترف بارتكاب خطأ بعد أقل من 48 ساعة من إقامة المباراة، ولذلك تم رفض طلب الزمالك.

وأضاف أن اتحاد الكرة استقر على إيقاف الحكم أمين عمر شهرًا من إدارة أي مباريات، وقرر استبعاد أمين عمر من إدارة أي مباراة للزمالك أو الأهلي لأجل غير مسمى.

وبحسب لوائح اتحاد الكرة المصري، فإنه لا يمكن إعادة مباراة بسبب قرار فني للحكم إلا في حالة واحدة فقط وهي اعتراف الحكم بارتكاب خطأ في تقريره عن المباراة ـ وهو ما لم يحدث ـ بعد مباراة الزمالك والمقاولون.

وتعادل الزمالك سلبيا مع بيراميدز في الجولة الأولى من الدوري المصري قبل أن يتعادل 1/1 مع المقاولون العرب.