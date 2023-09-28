رفض طلب الزمالك بخصوص مباراة المقاولون وعقوبات على أمين عمر
كشف الإعلامي إسلام صادق عبر قناة "TeN TV" عن رفض رابطة الأندية طلب الزمالك بإعادة مباراة الفريق أمام المقاولون العرب.
وطلب الزمالك في بيان رسمي، إعادة مباراته أمام المقاولون العرب، والتي انتهت بالتعادل 1/1 يوم الإثنين الماضي.
وشهدت المباراة جدلًا تحكيميًّا، حيث رفض الحكم أمين عمر احتساب ضربة جزاء لنادي الزمالك في الشوط الثاني بعد لمسة يد على مدافع المقاولون رغم استدعائه من جانب تقنية الفيديو.
وما زاد الجدل حول الحكم أمين عمر اعترافه لتقنية الفيديو أن جزءًا من الكرة كان على خط منطقة الجزاء، قبل أن يقرر عدم احتسابها.
رفض رابطة الأندية
وقال إسلام صادق: "أؤكد رسميًّا رفض رابطة الأندية طلب الزمالك بإعادة المباراة".
ونقل إسلام صادق عن مسؤول في رابطة الأندية أن المباراة لن تعاد لأن الحكم لم يعترف بارتكاب خطأ بعد أقل من 48 ساعة من إقامة المباراة، ولذلك تم رفض طلب الزمالك.
وأضاف أن اتحاد الكرة استقر على إيقاف الحكم أمين عمر شهرًا من إدارة أي مباريات، وقرر استبعاد أمين عمر من إدارة أي مباراة للزمالك أو الأهلي لأجل غير مسمى.
وبحسب لوائح اتحاد الكرة المصري، فإنه لا يمكن إعادة مباراة بسبب قرار فني للحكم إلا في حالة واحدة فقط وهي اعتراف الحكم بارتكاب خطأ في تقريره عن المباراة ـ وهو ما لم يحدث ـ بعد مباراة الزمالك والمقاولون.
وتعادل الزمالك سلبيا مع بيراميدز في الجولة الأولى من الدوري المصري قبل أن يتعادل 1/1 مع المقاولون العرب.
ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية بعد خسارته ذهابًا بهدفين دون رد.
وكان الإعلامي هاني حتحوت قد كشف عن نتيجة التحقيق مع الحكم أمين عمر، بعد أزمته الشهيرة في مباراة الزمالك والمقاولون العرب.
وقال حتحوت، إن أمين عمر قال في التحقيق "إنه رأى أن أغلب جسد اللاعب كان خارج منطقة الجزاء لذلك لم يحتسب اللعبة".
وكشف حتحوت، أن الاتحاد المصري لكرة القدم يتجه لإيقاف أمين عمر لمدة شهر، مع منعه من إدارة مباريات لنادي الزمالك حتى نهاية الدور الأول.