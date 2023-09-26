بعد خطأ أمين عمر.. حالة واحدة تسمح بإعادة مباراة الزمالك والمقاولون
طلب نادي الزمالك في بيان رسمي إعادة مباراة الفريق مع المقاولون العرب برسم الجولة الثانية من الدوري المصري التي أقيمت أمس الإثنين في ستاد القاهرة الدولي.
وشهدت المباراة جدلًا تحكيميًّا، حيث رفض الحكم احتساب ضربة جزاء لنادي الزمالك في الشوط الثاني بعد لمسة يد على مدافع المقاولون رغم استدعائه من جانب تقنية الفيديو.
وما زاد الجدل حول الحكم عمر هو اعترافه لتقنية الفيديو أن جزءًا من الكرة كان على خط منطقة الجزاء، قبل أن يقرر عدم احتسابها.
وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ليفشل الزمالك في تحقيق أول فوز له في الدوري هذا الموسم حيث تعادل في الجولة الأولى أمام بيراميدز بهدفين لمثلهما.
وشدد الزمالك في بيان أرسله إلى اتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية على ضرورة إبعاد الحكم أمين عمر عن إدارة مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة.
وحسب لوائح اتحاد الكرة المصري فإنه لا يمكن إعادة مباراة بسبب قرار فني للحكم إلا في حالة واحدة فقط وهي اعتراف الحكم بارتكاب خطأ في تقريره عن المباراة ـ وهو ما لم يحدث ـ بعد مباراة الأمس.
ويرى الزمالك أن الحكم أمين عمر تعمَّد استفزاز لاعبيه خلال المباراة بمنحهم ست بطاقات صفراء.
وأحدثت الحالات التحكيمية لمباراة الزمالك والمقاولون جدلًا في الأوساط الرياضية المصرية خاصة بعد تسريب حديث الحكم أمين عمر مع حكم تقنية الفيديو محمد عادل.
ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية بعد خسارته ذهابًا بهدفين دون رد.