بعد خطأ أمين عمر.. حالة واحدة تسمح بإعادة مباراة الزمالك والمقاولون

وما زاد الجدل حول الحكم عمر هو اعترافه لتقنية الفيديو أن جزءًا من الكرة كان على خط منطقة الجزاء، قبل أن يقرر عدم احتسابها.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ليفشل الزمالك في تحقيق أول فوز له في الدوري هذا الموسم حيث تعادل في الجولة الأولى أمام بيراميدز بهدفين لمثلهما.

وشدد الزمالك في بيان أرسله إلى اتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية على ضرورة إبعاد الحكم أمين عمر عن إدارة مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة.

وحسب لوائح اتحاد الكرة المصري فإنه لا يمكن إعادة مباراة بسبب قرار فني للحكم إلا في حالة واحدة فقط وهي اعتراف الحكم بارتكاب خطأ في تقريره عن المباراة ـ وهو ما لم يحدث ـ بعد مباراة الأمس.