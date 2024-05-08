سبب اعتراض الزمالك على حكام الفيديو لمواجهة نهضة بركان

وطالب نادي الزمالك في اعتراضه الرسمي بضرورة قيام الاتحاد الأفريقي بإعادة النظر في اختيار حُكام تقنية الفيديو في مباراتي الذهاب والإياب للنهائي، حتى يتم رفع الحرج عن الحكام التونسيين، الذين قد يستشعرون الحرج عند اتخاذ بعض القرارات، والتي قد يشوبها عدم التوفيق أوالجدل، ما قد يؤدي إلى تأثير سلبي على نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

وشدد نادي الزمالك في بيانه على نزاهة التحكيم الأفريقي الذي اعتبره شريكًا فاعلًا في نجاح البطولات التي ينظمها "الكاف".