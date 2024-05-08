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سبب اعتراض الزمالك على حكام الفيديو لمواجهة نهضة بركان

الزمالك قدَّم احتجاجًا رسميًّا.

أرسل نادي الزمالك اعتراضًا رسميًّا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بخصوص تعيين حُكام تونسيين لتقنية الفيديو، سواء أكانوا حُكامًا رئيسين أم من ضمن طاقم تقنية الفيديو، في مباراتي نهضة بركان المغربي في ذهاب وإياب نهائي البطولة الكونفدرالية المقرر لهما يومي الـ12والـ19 من مايو الجاري.

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ووفقًا لبيان رسمي من نادي الزمالك، فإن اعتراض النادي يتضمن "أن حُكام تقنية الفيديو في مباراتي الذهاب والإياب يحملون نفس جنسية مدرب فريق نهضة بركان المغربي" وهو ما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والحيادية وفقًا لبيان النادي الأبيض.

وطالب نادي الزمالك في اعتراضه الرسمي بضرورة قيام الاتحاد الأفريقي بإعادة النظر في اختيار حُكام تقنية الفيديو في مباراتي الذهاب والإياب للنهائي، حتى يتم رفع الحرج عن الحكام التونسيين، الذين قد يستشعرون الحرج عند اتخاذ بعض القرارات، والتي قد يشوبها عدم التوفيق أوالجدل، ما قد يؤدي إلى تأثير سلبي على نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

وشدد نادي الزمالك في بيانه على نزاهة التحكيم الأفريقي الذي اعتبره شريكًا فاعلًا في نجاح البطولات التي ينظمها "الكاف".

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