شباب الأهلي يُطيح بالوحدة مبكرًا من كأس رئيس الإمارات (فيديو)
شباب الأهلي يواجه فريق الإمارات في ثمن النهائي
خطف نادي شباب الأهلي تذكرة التأهل إلى دور الـ16 من كأس رئيس الإمارات، بفوزه على الوحدة 1-0، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.
وفاز شباب الأهلي على ضيفه الوحدة بهدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ستاد راشد في دبي، مساء اليوم الأربعاء، في دور 32 بكأس رئيس الإمارات.
وأحرز وليد عباس مدافع شباب الأهلي في الدقيقة 70 هدف فريقه الوحيد بعد ركلة ركنية لعبت من الجانب الأيسر معلنًا تقدم فريقه.
ودع الوحدة وصيف النسخة الماضية بطولة كأس رئيس الإمارات من الدور الأول.
وصعد شباب الأهلي لمواجهة فريق الإمارات الأول لكرة القدم، في ثمن نهائي كأس رئيس الإمارات.
وودع الوحدة وصيف النسخة الماضية بطولة كأس رئيس الإمارات من الدور الأول.