شباب الأهلي يُطيح بالوحدة مبكرًا من كأس رئيس الإمارات (فيديو)

خطف نادي شباب الأهلي تذكرة التأهل إلى دور الـ16 من كأس رئيس الإمارات، بفوزه على الوحدة 1-0، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.

وفاز شباب الأهلي على ضيفه الوحدة بهدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ستاد راشد في دبي، مساء اليوم الأربعاء، في دور 32 بكأس رئيس الإمارات.

وأحرز وليد عباس مدافع شباب الأهلي في الدقيقة 70 هدف فريقه الوحيد بعد ركلة ركنية لعبت من الجانب الأيسر معلنًا تقدم فريقه.