شباب الأهلي دبي يعلن غياب محمد جمعة 6 أشهر بسبب الإصابة

وحقق شباب الأهلي دبي فوزا ثمينا بنتيجة 2/1 على العين، أمس السبت، في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين.

ورفع هذا الفوز رصيد شباب الأهلي دبي إلى 16 نقطة في المركز الثاني، وهو نفس رصيد الشارقة المتصدر، لكن الأخير لعب مباراة أقل ويلعب في وقت لاحق من اليوم الأحد مع الوحدة.

وسيلعب شباب الأهلي دبي في الجولات الثلاث المقبلة من دوري أدنوك مع البطائح والنصر والوصل.