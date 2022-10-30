شباب الأهلي دبي يعلن غياب محمد جمعة 6 أشهر بسبب الإصابة
محمد جمعة تعرض لإصابة في الركبة.
أعلن نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، اليوم الأحد، غياب لاعبه محمد جمعة 6 أشهر بسبب الإصابة.
وقال شباب الأهلي دبي عبر حسابه في موقع "تويتر": "أثبتت نتائج الفحوصات الطبية إصابة اللاعب محمد جمعة "بيليه" في الركبة؛ مما يترتب عليه غيابه خلال الفترة القادمة لمدة ستة أشهر. تمنياتنا له بالشفاء العاجل".
وحقق شباب الأهلي دبي فوزا ثمينا بنتيجة 2/1 على العين، أمس السبت، في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين.
ورفع هذا الفوز رصيد شباب الأهلي دبي إلى 16 نقطة في المركز الثاني، وهو نفس رصيد الشارقة المتصدر، لكن الأخير لعب مباراة أقل ويلعب في وقت لاحق من اليوم الأحد مع الوحدة.
وسيلعب شباب الأهلي دبي في الجولات الثلاث المقبلة من دوري أدنوك مع البطائح والنصر والوصل.