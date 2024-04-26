رسالة حاسمة من آرني سلوت بشأن قيادة ليفربول
كشف المدرب الهولندي آرني سلوت مدرب آيندهوفن الهولندي، تطورات مفاوضاته مع فريق ليفربول، لخلافة الألماني يورغن كلوب في تدريب الفريق.
كلوب كان قد أعلن أن هذا الموسم سيكون الأخير له مع ليفربول، وأنه سوف يرحل عن آنفيلد بنهاية الموسم الجاري.
وقال آرني سلوت في تصريحات للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو: "بالفعل ناديا ليفربول وفاينور يجريان محادثات للتفاوض".
وأضاف: "أنا في انتظار النتيجة.. أنا في انتظار توصل الناديين إلى اتفاق".
واختتم: "أود أن أصبح مدربًا جديدًا لليفربول، قراري واضح".
وارتبط سلوت بشكل كبير بالانتقال إلى توتنهام هوتسبير العام الماضي، لكنه فضل البقاء في فينوورد ومدد عقده مع الفريق الهولندي.
وحظي سلوت بإشادة واسعة بسبب أسلوبه المبتكر وكرة القدم الهجومية التي يقدمها مع فينوورد إذ فاز بلقب الدوري في موسم 2022-2023 إضافة إلى كأس هولندا يوم الأحد الماضي.
وفي موسمه الأول مع فينوورد قاد أيضًا النادي المنتمي لمدينة روتردام إلى نهائي النسخة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي.