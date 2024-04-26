رسالة حاسمة من آرني سلوت بشأن قيادة ليفربول

كلوب كان قد أعلن أن هذا الموسم سيكون الأخير له مع ليفربول، وأنه سوف يرحل عن آنفيلد بنهاية الموسم الجاري.

وقال آرني سلوت في تصريحات للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو: "بالفعل ناديا ليفربول وفاينور يجريان محادثات للتفاوض".

وأضاف: "أنا في انتظار النتيجة.. أنا في انتظار توصل الناديين إلى اتفاق".

واختتم: "أود أن أصبح مدربًا جديدًا لليفربول، قراري واضح".