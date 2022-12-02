أهداف مباراة غانا وأوروغواي (فيديو)

تقدم الأوروغوياني جورجيان دي أراسكايتا، بهدف لصالح منتخب بلاده في شباك غانا، خلال مباراة الفريقين في المجموعة الثامنة بكأس العالم لكرة القدم اليوم الجمعة.

وأحرز دي أراسكايتا هدف بلاده الأول في الدقيقة 26، بعد تسديدة سواريز الذي تصدى لها حارس غانا، ولكن انقض عليها دي أراسكايتا ليودعها في الشباك.

هدف أوروغواي الأول جاء بعد أن أضاع أندريه أيو ركلة جزاء لصالح غانا مع بداية المباراة.

وعزز دي أراسكايتا تقدم أوروغواي بالهدف الثاني في الدقيقة في الدقيقة 32 من تسديدة "على الطاير" بعد بينية سحرية من لويس سواريز.