أهداف مباراة غانا وأوروغواي (فيديو)
تقدم الأوروغوياني جورجيان دي أراسكايتا، بهدف لصالح منتخب بلاده في شباك غانا، خلال مباراة الفريقين في المجموعة الثامنة بكأس العالم لكرة القدم اليوم الجمعة.
وأحرز دي أراسكايتا هدف بلاده الأول في الدقيقة 26، بعد تسديدة سواريز الذي تصدى لها حارس غانا، ولكن انقض عليها دي أراسكايتا ليودعها في الشباك.
هدف أوروغواي الأول جاء بعد أن أضاع أندريه أيو ركلة جزاء لصالح غانا مع بداية المباراة.
وعزز دي أراسكايتا تقدم أوروغواي بالهدف الثاني في الدقيقة في الدقيقة 32 من تسديدة "على الطاير" بعد بينية سحرية من لويس سواريز.
ودفعت أوروغواي بالمهاجم المخضرم لويس سواريز في التشكيلة الأساسية واستبعدت القائد دييغو جودين من دفاعها قبل مباراة يجب أن تفوز بها على غانا في المجموعة الثامنة بكأس العالم لكرة القدم اليوم الجمعة.
وسيكون سواريز، الذي يلعب في نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في مسيرته، في قلب هجوم من ثلاثة لاعبين مع داروين نونيز وفاكوندو بليستري، الذي سيلعب أساسيا للمرة الثانية، في مباراة يتعين على الفريق القادم من أمريكا الجنوبية الفوز بها لتجنب الخروج من دور المجموعات لأول مرة منذ 2002.
ويكره عشاق كرة القدم في غانا سواريز البالغ من العمر 35 عاما لاستخدامه يده في كأس العالم 2010 لعرقلة فوز غانا في الوقت المحتسب بدل الضائع في مباراة دور الثمانية.
وتم طرد سواريز في تلك المباراة لكن الأفارقة أضاعوا ركلة جزاء وخسروا في النهاية بركلات الترجيح.
وأجرت غانا، التي ستتأهل إلى دور الستة عشر حال فوزها، تغييرين على الفريق الذي تغلب على كوريا الجنوبية 3-2 حيث استعادت أليدو سيدو وعبد الرحمن بابا في مركزي الظهير الذي ظهر فيه هذا الثنائي في المباراة الافتتاحية أمام البرتغال.
وفيما يلي تشكيلة غانا وأوروغواي:
غانا: لورنس أتي-زيجي - أليدو سيدو - دانييل أمارتي - محمد سالسيو - عبد الرحمن بابا - توماس بارتي - ساليس عبد الصمد - محمد قدوس - أندريه أيو - جوردان أيو - إنياكي وليامز.
أوروغواي: سيرجيو روشيت - سيباستيان كواتس - جورجيان دي أرسكايتا - خوسيه ماريا خيمنيز - جييرمو فاريلا - ماتياس أوليفيرا - رودريجو بنتانكور - فاكوندو بليستري - فيدريكو بالبيردي - لويس سواريز - داروين نونيز.