أبرز إنجازات الأسطورة الراحل بيليه
توفي أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه عن عمر ناهز 82 سنة بعد صراع طويل مع المرض، تاركا خلفه إرثا في عالم كرة القدم جعله يلقب بالملك لما حققه من إنجازات في مسيرته.
وكان بيليه يتلقى العلاج في أحد مستشفيات البرازيل منذ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وقالت ابنة بيليه كيلي ناسيمنتو، في تغريدة: "كل ما لدينا هو بفضلك. سنحبك للأبد. نم بسلام".
إنجازات بيليه
وتبقى أبرز إنجازات بيليه الفوز بكأس العالم 3 مرات رفقة المنتخب البرازيلي في الأعوام 1958 و1962 و1970، وهو إنجاز لم يحققه لاعب في تاريخ المسابقة.
ولعب بيليه في مسيرته لنادي سانتوس ما بين 1956 و1974 قبل أن ينهي مسيرته في الدوري الأمريكي رفقة فريق كوسموس نيويورك ما بين 1974 و1977.
ورفقة سانتوس توج بيليه بلقب دوري ساو باولو 11 مرة، ولقب الدوري البرازيلي 6 مرات، وكأس ليبيرتادوريس (دوري أبطال أمريكا الجنوبية) مرتين، وكأس إنتركونتيتوتال مرتين، وكأس "سود أمريكانا" مرة واحدة، وكأس السوبر لأبطال القارات مرة واحدة.
كما توج رفقة كوسموس الأمريكي ببطولة الولايات المتحدة الأمريكية مرة واحدة.
وعلى الصعيد الفردي، سجل بيليه أكثر من 1000 هدف وبالضبط 1283 هدفا باحتساب أهداف المباريات الودية، لكنه رسميا سجل 77 هدفا رفقة منتخب البرازيل، و680 هدفا رفقة الأندية، والمجموع 757 هدفا رسميا.
واختير بيليه لاعب القرن العشرين من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأفضل رياضي في القرن العشرين من طرف اللجنة الأولمبية الدولية، ومنحته فرانس فوتبول كرة ذهبية شرفي في 2013، واختير لاعب القرن العشرين من طرف الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم، وضمن فريق الأحلام في تاريخ كرة القدم من طرف الفيفا.
توج بيليه 11 مرة هدافا لبطولة دوري ساو باولو، وأفضل لاعب في كأس العالم المكسيك 1970، وأفضل لاعب في أمريكا الجنوبية 1973.