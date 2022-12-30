أبرز إنجازات الأسطورة الراحل بيليه

توفي أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه عن عمر ناهز 82 سنة بعد صراع طويل مع المرض، تاركا خلفه إرثا في عالم كرة القدم جعله يلقب بالملك لما حققه من إنجازات في مسيرته.

وكان بيليه يتلقى العلاج في أحد مستشفيات البرازيل منذ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقالت ابنة بيليه كيلي ناسيمنتو، في تغريدة: "كل ما لدينا هو بفضلك. سنحبك للأبد. نم بسلام".