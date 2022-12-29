وفاة الأسطورة البرازيلي بيليه عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض

وتدهورت حالة بطل العالم 3 مرات، حيث شوهد وهو يكافح من أجل التنفس في الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع.

وتم إدخال الأسطورة البرازيلية، البالغ من العمر 82 عامًا، والذي تمت إزالة ورم من القولون له، في سبتمبر/أيلول 2021، إلى مستشفى يسرائيلتا ألبرت أينشتاين في ساو باولو، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وقضى مؤخرًا يوم عيد الميلاد هناك.

كما واجه صعوبة في المشي دون مساعدة منذ جراحة غير ناجحة في الفخذ في 2012. وفي فبراير شباط 2020، عشية جائحة فيروس كورونا، قال ابنه إدينيو إن حالة بيليه الجسدية الضعيفة أصابته بالاكتئاب.

وكان بيليه، الذي لعب لمنتخب البرازيل وفريقي سانتوس ونيويورك كوزموس، واحدًا من أشهر الرياضيين في العالم في أوج مسيرته، ويعد واحدًا من أفضل لاعبي كرة القدم عبر التاريخ.

وفاز بيليه بكأس العالم مع البرازيل 3 مرات في 1958 و1962 و1970، وهو إنجاز لم ينجح أي لاعب آخر في تحقيقه، ويتقاسم مع نيمار قائمة هدافي البرازيل بعدما أحرز 77 هدفًا في 92 مباراة.

تاريخ بيليه الحافل

انضم بيليه إلى سانتوس في 1956 وحوّل النادي الساحلي الصغير إلى أحد أشهر الأسماء في كرة القدم.

وبالإضافة إلى مجموعة من الألقاب الإقليمية والمحلية، فاز بكأس ليبرتادوريس، المعادل لدوري أبطال أوروبا مرتين ومثلهما في كأس إنتركونتيننتال والتي كانت بطولة سنوية بين أفضل الفرق في أوروبا وأمريكا الجنوبية.

ونال لقب كأس العالم ثلاث مرات. وكانت المرة الأولى في سن 17 عاما في السويد عام 1958، والثانية في تشيلي بعد أربع سنوات على الرغم من أنه غاب عن معظم البطولة بسبب الإصابة والثالثة في المكسيك في 1970، عندما قاد ما يعتبر أحد أعظم الفرق التي لعبت كرة القدم على الإطلاق.

واعتزل اللعب مع سانتوس في 1974 لكن بعد عام عاد بشكل مفاجئ لتوقيع صفقة سخية للانضمام إلى نيويورك كوزموس في دوري أمريكا الشمالية الوليد وقتها.

وخلال مسيرة مجيدة استمرت 21 عاما سجل 1283 هدفا.

لكن بيليه تجاوز كرة القدم وأصبح أيقونة عالمية في القرن العشرين.

وبابتسامته التي تخلب العقول وتواضعه الجم الذي سحر ملايين المعجبين، تخطت شهرة بيليه نجوم هوليوود ورؤساء الدول في العالم الذين التقى الأسطورة البرازيلي بالكثيرين منهم إن لم يكن معظمهم، خلال مسيرته التي استمرت ستة عقود كلاعب وصاحب أعمال.

وينسب إليه الفضل في المزج الفريد من نوعه بين الموهبة والعبقرية الإبداعية والمهارات الفنية بعد أن كان يلعب حافي القدمين في بلدته الفقيرة في البرازيل وهو يركل ثمرة جريب فروت أو كرات من الخرق البالية المحشوة لأن عائلته لم تكن قادرة على تحمل التكاليف الحقيقية.

واختارت اللجنة الأولمبية الدولية بيليه "رياضي القرن" بينما اختاره الفيفا "لاعب القرن" وأطلقت عليه حكومة البرازيل لقب "الكنز الوطني".