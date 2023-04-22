عمره 15 عاما.. من هو لامين يامال الذي استدعاه تشافي لمواجهة أتلتيكو مدريد؟
استدعى تشافي هيرنانديز اللاعب لامين يامال لقائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد، غدا الأحد، في الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.
وتواجد لامين يامال، صاحب الأصول المغربية، الذي يبلغ من العمر 15 عاما، في قائمة برشلونة، وشهدت القائمة عودة الثنائي فرينكي دي يونغ وبيدري، بعد تعافيهما من الإصابة.
وبات لامين يامال أصغر لاعب يتم استدعاؤه لفريق برشلونة الأول.
وتدرج لامين يامال في الفئات السنية لبرشلونة، حيث يلعب لفريق تحت 19 عاما، وقد تدرج أيضا في الفئات السنية لمنتخب إسبانيا ويلعب لمنتخب إسبانيا تحت 19 عاما.
ويجيد لامين يامال اللعب في الخط الهجومي، وبشكل أكبر على الجهة اليمنى، علما أنه ولد في يوليو 2007 أي أنه يبلغ من العمر 15 عاما.
ويلعب لامين يامال بالقدم اليسرى، وهو من أب من المغرب وأم من غينيا الاستوائية، ويحمل الجنسية المغربية.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن لامين يامال شارك في 6 مباريات بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة بواقع 245 دقيقة، لم يسجل فيها ولم يصنع.
ويمتد عقد لامين يامال مع برشلونة حتى 2024.
وقال تشافي تعليقا على استدعاء لامين يامال: "كل من يدرج في القائمة لديه خيار المشاركة، إنه لاعب يمكنه مساعدتنا، إنه موهوب، على الرغم من عمره لديه شخصية، موهبة".
وأضاف: "إنه قوي، وهو واثق من نفسه وقد تدرب بشكل رائع، يمكنه أن يمثل مرحلة مهمة للنادي. بدون خوف، سنضعه في قائمة الفريق، لقد تحدثت إليه وهو ممتن وسعيد، أنا متأكد من أنه سيساعدنا".
ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك 73 نقطة من 29 مباراة ويتقدم بـ9 نقاط عن ريال مدريد الثاني، في حين يملك أتلتيكو مدريد 60 نقطة من 29 مباراة في المركز الثالث.