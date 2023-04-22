عمره 15 عاما.. من هو لامين يامال الذي استدعاه تشافي لمواجهة أتلتيكو مدريد؟

استدعى تشافي هيرنانديز اللاعب لامين يامال لقائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد، غدا الأحد، في الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.

وتواجد لامين يامال، صاحب الأصول المغربية، الذي يبلغ من العمر 15 عاما، في قائمة برشلونة، وشهدت القائمة عودة الثنائي فرينكي دي يونغ وبيدري، بعد تعافيهما من الإصابة.

وبات لامين يامال أصغر لاعب يتم استدعاؤه لفريق برشلونة الأول.

وتدرج لامين يامال في الفئات السنية لبرشلونة، حيث يلعب لفريق تحت 19 عاما، وقد تدرج أيضا في الفئات السنية لمنتخب إسبانيا ويلعب لمنتخب إسبانيا تحت 19 عاما.