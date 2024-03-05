رغم الفوز في الذهاب.. غوارديولا يحذّر لاعبيه من التهاون أمام كوبنهاغن
قد يكون مانشستر سيتي متقدمًا بنتيجة 3-1 في مباراة الذهاب بدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام كوبنهاغن، لكن المدرب بيب غوارديولا حذَّر حامل اللقب من أي تهاون في مباراة الإياب على أرضه، غدًا الأربعاء.
وسيواجه سيتي، صاحب المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليفربول المتصدر، يوم الأحد المقبل، والذي يتأخر عنه بنقطة واحدة، لكن المدرب الإسباني قال إن التركيز لا يزال منصبًا على الوصول إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.
وقال للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "في كرة القدم التفاصيل، تصنع الفارق، وكل شيء يمكن أن يحدث، قد نتلقى هدفًا في الدقيقة 85.. أو نتلقى هدفين، ثم نذهب إلى شوطين إضافيين".
وأضاف: "أُكن احترامًا كبيرًا لكوبنهاغن، إنهم يدافعون ويملكون نظامًا جيدًا... إنهم منظمون حقًا".
واستشهد غوارديولا بمواجهة رازن بال شبورت لايبزيغ، الذي فاز عليه سيتي 3-1 خارج أرضه في دور المجموعات، لكنه تأخر بعد ذلك 2-صفر على أرضه قبل أن يقاتل ليفوز 3-2.
وقال المدرب: "ارتكبنا خطأين، لذلك تأخرنا 2-صفر، ولو استقبلنا هدفًا آخر سنحتل المركز الثاني في الترتيب".
واتفق إرلينغ هالاند مهاجم سيتي مع رأي مدربه، وقال: "لم أفكر في مباراة ليفربول حتى سألتني الآن.. أنا أركز على كوبنهاغن.. ستكون مباراة كبيرة ضد ليفربول، علينا أن نكون جاهزين للمباراة. علينا أن نتحلّى بالشجاعة، وأن نقدم أفضل ما لدينا".
وقال غوارديولا إن اختيار تشكيلة الفريق لمواجهة ليفربول سيعتمد على لياقة اللاعبين بعد مباراة كوبنهاغن.
وأضاف: "الاختيار يعتمد على اللاعبين وعلى ما يشعرون به.. المنافسة مهمة للغاية لأنه في كرة القدم كل شيء يمكن أن يحدث، وعليك أن تدرك ذلك".