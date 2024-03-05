رغم الفوز في الذهاب.. غوارديولا يحذّر لاعبيه من التهاون أمام كوبنهاغن

وسيواجه سيتي، صاحب المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليفربول المتصدر، يوم الأحد المقبل، والذي يتأخر عنه بنقطة واحدة، لكن المدرب الإسباني قال إن التركيز لا يزال منصبًا على الوصول إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.

وقال للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "في كرة القدم التفاصيل، تصنع الفارق، وكل شيء يمكن أن يحدث، قد نتلقى هدفًا في الدقيقة 85.. أو نتلقى هدفين، ثم نذهب إلى شوطين إضافيين".

وأضاف: "أُكن احترامًا كبيرًا لكوبنهاغن، إنهم يدافعون ويملكون نظامًا جيدًا... إنهم منظمون حقًا".

واستشهد غوارديولا بمواجهة رازن بال شبورت لايبزيغ، الذي فاز عليه سيتي 3-1 خارج أرضه في دور المجموعات، لكنه تأخر بعد ذلك 2-صفر على أرضه قبل أن يقاتل ليفوز 3-2.

وقال المدرب: "ارتكبنا خطأين، لذلك تأخرنا 2-صفر، ولو استقبلنا هدفًا آخر سنحتل المركز الثاني في الترتيب".