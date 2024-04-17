"قاهر كلوب" يرد على أنباء تدريبه ليفربول
حسم المدير الفني لفريق أتالانتا الإيطالي، جيان بييرو غاسبريني، موقفه من تدريب فريق ليفربول الإنجليزي، خلفًا للألماني يورغن كلوب.
وكان كلوب قد أعلن أنه سيرحل عن تدريب ليفربول نهاية الموسم الحالي، وعلى الفور خرجت تقارير صحفية تشير إلى أن غاسبريني "قاهر ليفربول" سيتولّى تدريب الريدز في الموسم المقبل خلفًا لكلوب.
وصعق أتالانتا جماهير ملعب آنفيلد عندما خرج منتصرًا 3 – صفر، الأسبوع الماضي، والآن يجب على الفريق الإيطالي إنهاء المهمة في بيرغامو أمام عشاقه.
ورد جيان بييرو جاسبيريني على أنباء تدريب ليفربول، قائلاً: "سعيد بارتباط اسمي بالعمل في ليفربول خلفًا للمدرب كلوب، ولكن لا توجد أي معلومة بخصوص هذا الأمر".
وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم، قبل مواجهة ليفربول: "تركيزي الآن منصب على المباراة المقبلة".
وعن مباراة العودة بين ليفربول وأتالانتا، مساء غدٍ الخميس، في إياب دور ربع النهائي ببطولة الدوري الأوروبي، قال غاسبريني: "نحن سعداء بلعب مباراة بهذه القيمة أمام جماهيرنا”.
وأضاف: "نعلم أنها ستكون واحدة من أهم المباريات في تاريخنا، إن لم تكن الأهم، ولكن هذه الأشياء التي تقال عشية المباراة، ثم تأتي اللحظة التي سيتعين علينا فيها معرفة كيفية عزل أنفسنا عن كل الأجواء المحيطة".
ولا يريد غاسبريني أن يركن لاعبوه للراحة بسبب الفوز الكبير ذهابًا على فريق المدرب يورغن كلوب وقال: "ندرك مدى صعوبة المباراة. بالنسبة لنا ما زالوا نفس المنافس الكبير على الرغم من فوزنا في مباراة الذهاب. غدًا سنبدأ والنتيجة 0-0. نجاحنا سيتوقف على عدم التفكير في مباراة الذهاب ويجب أن يكون هذا هو هدفنا".
واختتم: "أتوقع أن يقدم ليفربول أفضل ما لديه. سيأتي إلى هنا من أجل استغلال كل فرصة ممكنة. سيتعين علينا تقديم مباراة رائعة للتأهل".