"قاهر كلوب" يرد على أنباء تدريبه ليفربول

وكان كلوب قد أعلن أنه سيرحل عن تدريب ليفربول نهاية الموسم الحالي، وعلى الفور خرجت تقارير صحفية تشير إلى أن غاسبريني "قاهر ليفربول" سيتولّى تدريب الريدز في الموسم المقبل خلفًا لكلوب.

وصعق أتالانتا جماهير ملعب آنفيلد عندما خرج منتصرًا 3 – صفر، الأسبوع الماضي، والآن يجب على الفريق الإيطالي إنهاء المهمة في بيرغامو أمام عشاقه.

ورد جيان بييرو جاسبيريني على أنباء تدريب ليفربول، قائلاً: "سعيد بارتباط اسمي بالعمل في ليفربول خلفًا للمدرب كلوب، ولكن لا توجد أي معلومة بخصوص هذا الأمر".

وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم، قبل مواجهة ليفربول: "تركيزي الآن منصب على المباراة المقبلة".