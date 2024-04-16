ليفربول يتلقى صدمة جديدة

تلقى نادي ليفربول صدمة جديدة بعدما تأكدت إصابة لاعبه كونور برادلي في الكاحل، ليغيب لمدة 3 أسابيع مقبلة.

وكان برادلي قد خرج مصابا في مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي على ملعب آنفيلد، يوم الأحد.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس"، اليوم الثلاثاء، فإن الفريق الطبي لفريق ليفربول يتوقع غياب كونور برادلي ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع بسبب إصابته.

ولعب برادلي في مركز الظهير الأيمن في ظل غياب ترينت ألكسندر أرنولد منذ 10 فبراير الماضي؛ بسبب الإصابة.