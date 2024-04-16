ليفربول يتلقى صدمة جديدة
تلقى نادي ليفربول صدمة جديدة بعدما تأكدت إصابة لاعبه كونور برادلي في الكاحل، ليغيب لمدة 3 أسابيع مقبلة.
وكان برادلي قد خرج مصابا في مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي على ملعب آنفيلد، يوم الأحد.
ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس"، اليوم الثلاثاء، فإن الفريق الطبي لفريق ليفربول يتوقع غياب كونور برادلي ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع بسبب إصابته.
ولعب برادلي في مركز الظهير الأيمن في ظل غياب ترينت ألكسندر أرنولد منذ 10 فبراير الماضي؛ بسبب الإصابة.
وكان ترينت دخل كبديل لبرادلي في لقاء كريستال بالاس ليعود لمكانه الطبيعي.
وعانى الظهير الإنجليزي من إصابة على مستوى أربطة الركبة، حرمته من المشاركة مع ليفربول منذ نحو شهرين، إذ كانت آخر مشاركة له في العاشر من فبراير الماضي ضد بيرنلي.
ويمكن أن يعود برادلي في مايو عندما يلعب ليفربول مع توتنهام، وأستون فيلا، وولفرهامبتون لإنهاء موسمهم في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وشارك برادلي في 22 مباراة مع الريدز هذا الموسم، وسجل هدفًا واحدًا، وصنع 6 تمريرات حاسمة.
ويصارع ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي ضد مانشستر سيتي وآرسنال.
ويحتل مانشستر سيتي الصدارة بفارق نقطتين عن آرسنال وليفربول قبل 6 جولات من نهاية الموسم.