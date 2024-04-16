"شأن ديني".. أول تعليق من كاكا حول أزمة طلاقه

وأثناء وجوده في ميلان عام 2005، تزوج كاكا من حبيبة طفولته كارولين سيليكو، وأنجبا ابنًا وابنة معًا، قبل أن ينفصلا بعد عقد من الزمن.

وتحدثت طليقة ريكاردو كاكا، لاعب ريال مدريد والميلان السابق، كارول سيليكو لموقع "Football Talk": عن أزمة انفصالهما قائلة: "كاكا لم يخني أبدا، لقد عاملني جيدا، وأعطاني عائلة رائعة".

وأضافت: "لكنني لم أكن سعيدة كان هناك شيء مفقود، المشكلة كانت أنه كان مثاليا جدا بالنسبة لي".