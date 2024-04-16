"شأن ديني".. أول تعليق من كاكا حول أزمة طلاقه
خرج البرازيلي كاكا نجم ريال مدريد وميلان الإيطالي السابق عن صمته لأول مرة، وتحدث عن انفصاله عن كارولين سيليكو، بعد 10 سنوات من الزواج.
وأثناء وجوده في ميلان عام 2005، تزوج كاكا من حبيبة طفولته كارولين سيليكو، وأنجبا ابنًا وابنة معًا، قبل أن ينفصلا بعد عقد من الزمن.
وتحدثت طليقة ريكاردو كاكا، لاعب ريال مدريد والميلان السابق، كارول سيليكو لموقع "Football Talk": عن أزمة انفصالهما قائلة: "كاكا لم يخني أبدا، لقد عاملني جيدا، وأعطاني عائلة رائعة".
وأضافت: "لكنني لم أكن سعيدة كان هناك شيء مفقود، المشكلة كانت أنه كان مثاليا جدا بالنسبة لي".
ورد كاكا على تصريحات طليقته قائلا مفسرا الأمر: " "كانت تقول أريد العودة إلى البرازيل، أريد أن أعيش هناك ولا أريد أن أتزوج بعد الآن".
وتابع في تصريحات نقلتها "دايلي ميل": "بقيت أعزباً لمدة عام، محاولاً استيعاب الوضع والتعامل معه كمسيحي، والتحدث إلى القساوسة، لأن الكتاب المقدس يقول لك ألا تطلق".
وبعد ذلك، بدأ كاكا مواعدة شريكته الحالية، عارضة الأزياء البرازيلية كارولينا دياس، في عام 2017، وتم الإعلان عن خطوبتهما في وقت سابق من هذا العام.