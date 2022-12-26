كولر بعد تعادل الأهلي وسموحة: هذه ليست كرة قدم.. المنافس أضاع وقتًا بشكل لم أره في حياتي (فيديو)

وجّه مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي سهام نقده اللاذعة إلى لاعبي فريق سموحة، بعد نهاية مباراة الفريقين، اليوم الأحد، في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ورفض الأهلي هدية غريمه الزمالك حامل اللقب، وتعادل مع سموحة دون أهداف بعد عرض متواضع جديد في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب دون أهداف أيضًا في وقت سابق، وحصل الأهلي على فرصة لتعزيز تصدره للدوري، لكنه ظهر بلا أنياب هجومية، وكان محظوظًا في تجنب الخسارة أمام سموحة.