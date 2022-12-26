كولر بعد تعادل الأهلي وسموحة: هذه ليست كرة قدم.. المنافس أضاع وقتًا بشكل لم أره في حياتي (فيديو)
وجّه مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي سهام نقده اللاذعة إلى لاعبي فريق سموحة، بعد نهاية مباراة الفريقين، اليوم الأحد، في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.
ورفض الأهلي هدية غريمه الزمالك حامل اللقب، وتعادل مع سموحة دون أهداف بعد عرض متواضع جديد في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.
وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب دون أهداف أيضًا في وقت سابق، وحصل الأهلي على فرصة لتعزيز تصدره للدوري، لكنه ظهر بلا أنياب هجومية، وكان محظوظًا في تجنب الخسارة أمام سموحة.
وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء إنه لعب لمدة 13 عامًا، و27 عامًا كمدرب محترف ولم يجد مباراة مثل هذه في حياته.
وأضاف متسائلًا: "نادي سموحة لعب بكل طاقاته ولاعبيه في الثلث الدفاعي بشكل غريب للغاية، هل هذه كرة القدم؟".
وتابع: "كل 3 دقائق يسقط لاعب على الأرض، ولاعبون آخرون يهدرون الوقت بشكل لم أره في حياتي المهنية".
وواصل كولر تصريحاته الهجومية ضد سموحة، قائلًا: "هذه ليست أخلاقًا رياضية على الإطلاق، والأمور متروكة لكل شخص يعمل ما يمليه عليه ضميره".
وشدد كولر على ضرورة تحسين جودة الكرة في مصر، مؤكدًا أن هناك لاعبين قاموا بـ"تمثيليات" ليست جيدة على الإطلاق في المباريات.
وطالب كولر بضرورة أن يكون الإيقاع أفضل وأسرع مما رأيناه اليوم، كي تتقدم الكرة المصرية، مستشهدًا بما حدث في كأس العالم، حيث كان الحكام يحتسبون كل صغيرة وكبيرة في المباريات، خاصة في الوقت بدل الضائع الكثير.
وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سلبيًّا مع سموحة في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم، على استاد الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز.
وكانت أخطر الفرص عن طريق سموحة حيث أهدر محمد سعيد (مكرونة) انفرادًا تامًا بمرمى محمد الشناوي في الدقيقة 11.
وواصل مارسيل كولر مدرب الأهلي إجراء العديد من التغييرات في الثلث الهجومي، ما أفقد فريقه التجانس، وكان الهاني سليمان حارس سموحة بمثابة ضيف شرف في المباراة.
وأصبح رصيد الأهلي 23 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الثاني بعدما خاض كل فريق 9 مباريات.