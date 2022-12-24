كيف يخطط الأهلي المصري لتعويض غياب أكرم توفيق؟
تلقى النادي الأهلي المصري ضربة قوية بعدما تعرض اللاعب أكرم توفيق ظهير أيمن الفريق للإصابة في الرباط الصليبي ليغيب عن الفريق خلال الفترة المقبلة.
وجاءت إصابة أكرم توفيق في توقيت صعب نظرًا لاعتماد الأهلي على اللاعب صاحب الـ25 عامًا لشغل هذا المركز وقدرته على قيادة الجبهة اليمنى التي عانى الأهلي منها خلال فترات سابقة.
وأصبح السؤال الذي يشغل بال جماهير الأهلي: ماذا ينتظر الفريق في غياب أكرم توفيق، وما السيناريو المقبل لتعويض غياب الظهير الأيمن الدولي في المرحلة المقبلة؟
وتستعرض شبكة "إرم نيوز" سيناريوهات الأهلي لتعويض غياب أكرم توفيق في التقرير التالي:
كريم فؤاد وهاني
يضم الأهلي بين صفوفه لاعبيْن في مركز الظهير الأيمن، هما: محمد هاني، وكريم فؤاد.
وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تغيير مركز كريم فؤاد إلى الجناح الهجومي بدلًا من الظهير للاستفادة من سرعاته وأجاد اللاعب بشكل لافت.
وقد يلجأ كولر لعودة كريم فؤاد لدور الظهير الأيمن لحل الأزمة المتوقعة مع غياب أكرم توفيق، خاصة أن كريم الأكثر جاهزية بدنية وفنية، ولكن الفريق الأحمر سيعاني هجوميًا في هذه الجبهة حال عودة كريم لدور الظهير.
ويواجه محمد هاني حملات واسعة من الانتقادات بسبب عدم تطوره، وتراجع مستواه، وهو ما دفع كولر للإبقاء عليه بديلًا والاعتماد على أكرم توفيق على حسابه.
إعادة توظيف
تبدو هناك بعض الحلول الأخرى تتمثل في إعادة توظيف بعض اللاعبين لأداء دور الظهير الأيمن.
ويلمع اسم حسين الشحات الذي سبق له أداء هذا الدور من قبل في صفوف مصر المقاصة، وتم ترشيحه أكثر من مرة للعب كظهير أيمن، في الموسم الماضي، مع غياب أكرم توفيق.
ويبقى أيضًا رامي ربيعة مدافع الأهلي مرشحًا لشغل هذا المركز الذي سبق أن لعب به منذ سنوات في منتخب مصر تحت 20 عامًا وأيضًا مع الأهلي.
وقال محمد عبدالله، ظهير أيمن الأهلي الأسبق، إن الحل الأمثل في رأيه لهذا المركز عودة كريم فؤاد لمركز الظهير الأيمن.
وأشار عبد الله في تصريحاته لشبكة "إرم نيوز" إلى أن كريم الأكثر جاهزية فنية وبدنية، كما أن انطلاقاته السريعة مفتاح هجومي مميز يستطيع من خلاله الأهلي الاستفادة بالضغط على دفاع المنافسين.
وأوضح أن محمد هاني يفتقد بالفعل عامل الثقة، وأي خطأ سيرتكبه، خلال الفترة المقبلة، سيؤثر عليه بشكل كبير.
صفقة جديدة
تطالب بعض الأصوات أيضًا بضرورة التعاقد مع لاعب جديد لشغل دور الظهير الأيمن لعدم القناعة بقدرات محمد هاني والاعتماد على كريم فؤاد هجوميًا.
وتبقى أبرز الأسماء المرشحة لشغل مركز الظهير الأيمن اللاعب خالد عبدالفتاح ظهير أيمن سموحة والذي يتردد اسمه داخل القلعة الحمراء منذ الموسم الماضي.
ويبلغ خالد عبدالفتاح من العمر 23 عامًا، ولعب 7 مباريات هذا الموسم مع سموحة، كما أنه شارك في 30 مباراة في الموسم الماضي، وسجل هدفين.
ويبقى هناك اسم آخر مرشح للانضمام للأهلي وهو هشام صلاح ظهير أيمن الاتحاد السكندري الذي ظهر بصورة طيبة، في بعض فترات الموسم الماضي، لكنه لم يستمر على نفس النهج.
ويبدو الحل الثالث والأخير التفاوض لضم باهر المحمدي ظهير أيمن وقائد الإسماعيلي الذي يجيد أداء هذا الدور بجانب شغله مركز قلب الدفاع وهو ما يجعله خيارًا مميزًا في الانتقالات الشتوية.
وقال مصدر داخل النادي الأهلي لشبكة "إرم نيوز" إنه سيتم عرض الأسماء الثلاثة على الجهاز الفني بقيادة كولر ورئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب للمفاضلة بينها.
وأكد أن فكرة التعاقد مع لاعب أجنبي في مركز الظهير الأيمن ستكون صعبة، خاصة في ظل عدم بزوغ بعض الأسماء في هذه الجبهة على صعيد الأجانب، في الفترة الأخيرة، على مائدة مسؤولي القلعة الحمراء.
ورجح أحمد أبومسلم ظهير أيسر الأهلي الأسبق فكرة التعاقد مع ظهير أيمن جديد بعد إصابة أكرم توفيق.
وقال أبومسلم لـ"إرم نيوز" إن الأهلي بحاجة لظهير أيمن سريع وقوي ومميز، مؤكدًا أن الفريق لن يتحمل وجود ثغرة في هذا المركز بعد الأداء القوي الذي قدمه أكرم توفيق.