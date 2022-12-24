كيف يخطط الأهلي المصري لتعويض غياب أكرم توفيق؟

إعادة توظيف

تبدو هناك بعض الحلول الأخرى تتمثل في إعادة توظيف بعض اللاعبين لأداء دور الظهير الأيمن.

ويلمع اسم حسين الشحات الذي سبق له أداء هذا الدور من قبل في صفوف مصر المقاصة، وتم ترشيحه أكثر من مرة للعب كظهير أيمن، في الموسم الماضي، مع غياب أكرم توفيق.

ويبقى أيضًا رامي ربيعة مدافع الأهلي مرشحًا لشغل هذا المركز الذي سبق أن لعب به منذ سنوات في منتخب مصر تحت 20 عامًا وأيضًا مع الأهلي.

وقال محمد عبدالله، ظهير أيمن الأهلي الأسبق، إن الحل الأمثل في رأيه لهذا المركز عودة كريم فؤاد لمركز الظهير الأيمن.

وأشار عبد الله في تصريحاته لشبكة "إرم نيوز" إلى أن كريم الأكثر جاهزية فنية وبدنية، كما أن انطلاقاته السريعة مفتاح هجومي مميز يستطيع من خلاله الأهلي الاستفادة بالضغط على دفاع المنافسين.

وأوضح أن محمد هاني يفتقد بالفعل عامل الثقة، وأي خطأ سيرتكبه، خلال الفترة المقبلة، سيؤثر عليه بشكل كبير.