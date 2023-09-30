مفاجأة حول أوباما نجم مباراة الزمالك وأرتا سولار
كان يوسف أوباما، نجم الزمالك، كلمة السر في فوز الفريق الأبيض أمام أرتا سولار الجيبوتي، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
وسجل الزمالك 4 أهداف في الشوط الثاني ليكمل انتفاضة مثيرة بالفوز على أرتا سولار ممثل جيبوتي 4-1 ويتأهل بشق الأنفس إلى دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.
وخسر الفريق المصري ذهابا 2-صفر في تنزانيا واحتاج إلى ثلاثة أهداف دون رد في استاد القاهرة ليواصل مشواره.
وجاءت مشاركة أوباما في اللقاء بمثابة مفاجأة، حيث كان مدحت عبدالهادي، المدرب العام للفريق، قد قال إن اللاعب سيبدأ المباراة بشكل أساسي، لكنه شعر بإصابة خفيفة وكان سيتم استبعاده خارج قائمة المباراة، لكنه أصر على التواجد على دكة البدلاء، ليشارك كبديل ويكون نقطة التحول للفريق الأبيض.
الزمالك استقبل هدفا عبر وارساما حسن بتسديدة باغتت الحارس محمد عواد بعد اختراق من اليسار ليحبط جماهيره في الشوط الأول.
واستفاق الزمالك من الصدمة بنزول البديل يوسف أوباما في الشوط الثاني.
وتعادل أوباما من ضربة رأس بعد ركلة حرة من أحمد مصطفى (زيزو) ارتدت من إطار المرمى في الدقيقة 50.
ومرر أوباما إلى القائد محمد عبد الرزاق (شيكابالا) ليتقدم الزمالك بتسديدة منخفضة بعد ثلاث دقائق.
وأضاف زيزو الهدف الثالث مستغلا خطأ فادحا من الحارس بعد سقوط الكرة من يديه في الدقيقة 75.
وأكمل التونسي حمزة المثلوثي الانتفاضة قبل دقيقتين من النهاية بعد ركلة ركنية ليتفوق الزمالك 4-3 في النتيجة الإجمالية.