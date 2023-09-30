مفاجأة حول أوباما نجم مباراة الزمالك وأرتا سولار

كان يوسف أوباما، نجم الزمالك، كلمة السر في فوز الفريق الأبيض أمام أرتا سولار الجيبوتي، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل الزمالك 4 أهداف في الشوط الثاني ليكمل انتفاضة مثيرة بالفوز على أرتا سولار ممثل جيبوتي 4-1 ويتأهل بشق الأنفس إلى دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخسر الفريق المصري ذهابا 2-صفر في تنزانيا واحتاج إلى ثلاثة أهداف دون رد في استاد القاهرة ليواصل مشواره.