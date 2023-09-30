"ريمونتادا" مثيرة تقود الزمالك للفوز على أرتا سولار والتأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية

حقق الزمالك فوزا مثيرا على حساب نظيره أرتا سولار الجيبوتي بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعتهما، على استاد القاهرة الدولي، مساء السبت، في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، لينتفض الفريق الأبيض ويتأهل لدور المجموعات.

وكان الزمالك قد تلقى هزيمة على يد أرتا سولار، بثنائية نظيفة، في مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب عزام في تنزانيا، وكان الفريق الأبيض في حاجة للفوز برباعية في مباراة اليوم بعدما استقبل هدفا على أرضه، وهو ما حققه لاعبو الفريق الأبيض لتصبح نتيجة المباراتين (4-3).