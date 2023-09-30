"ريمونتادا" مثيرة تقود الزمالك للفوز على أرتا سولار والتأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية
حقق الزمالك فوزا مثيرا على حساب نظيره أرتا سولار الجيبوتي بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعتهما، على استاد القاهرة الدولي، مساء السبت، في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، لينتفض الفريق الأبيض ويتأهل لدور المجموعات.
وكان الزمالك قد تلقى هزيمة على يد أرتا سولار، بثنائية نظيفة، في مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب عزام في تنزانيا، وكان الفريق الأبيض في حاجة للفوز برباعية في مباراة اليوم بعدما استقبل هدفا على أرضه، وهو ما حققه لاعبو الفريق الأبيض لتصبح نتيجة المباراتين (4-3).
وسجل أرتا سولار الهدف الأول في الدقيقة 16 عن طريق وارساما حسن الذي حول عرضية أرضية إلى شباك محمد عواد.
ثم سجل يوسف أوباما هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 50 عن طريق رأسية من كرة مرتدة من عارضة أرتا سولار.
وأعقبها شيكابالا بتسجيل الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 53 بتصويبة قوية.
وأحرز أحمد سيد "زيزو" الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 71 مستغلًا رأسية من إبراهيما نداي ارتدت من حارس أرتا سولار لتصل إلى زيزو الذي أودعها في الشباك وتصبح النتيجة تقدم الزمالك 3-1.
وفي الدقيقة 89 يقتنص حمزة المثلوثي الهدف الرابع للزمالك مستغلًا كرة مرتدة من حارس أرتا سولار ليودعها الشباك.